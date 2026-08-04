El Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria convoca dos plazas para creadores

Archivo - Fachada del CAAM en Las Palmas de Gran Canaria - FOTO QUIQUE CURBELO. CEDIDA POR EL CAAM - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Gran Canaria ha convocado un nuevo proceso de selección para cubrir dos plazas del programa 'Artistas en Residencia' 2026 al que podrán optar creadores de Canarias y del resto de España.

El objetivo es desarrollar un proyecto inédito en este centro de arte, durante tres semanas, y exhibirlo en una de las salas expositivas de su sede principal, según ha informado el CAAM en nota de prensa.

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años que trabajan en el ámbito de las artes plásticas y visuales, con una trayectoria acreditada de, al menos, cinco años. Además deberán ser personas con residencia legal en las islas Canarias y en el resto del territorio español con un mínimo de seis meses de antigüedad anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El plazo para la presentación de las solicitudes será del 7 de agosto al 7 septiembre, hasta las 14.00 horas, a través de la sede electrónica del CAAM, espacio en el que los aspirantes encontrarán las bases para optar a estas residencias.

Asimismo señala que el periodo de la residencia se extiende del 1 al 29 de octubre de 2026, mientras que la exposición de los dos proyectos seleccionados tendrá lugar del 30 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027, en dos salas de arte de la segunda planta de la sede principal del CAAM.

Por otro lado, indican que las bases establecen que el CAAM aportará en concepto de honorarios a cada artista una cantidad de 2.400 euros brutos, incluyendo el pago por derechos de reproducción, exhibición y comunicación pública, cuyo pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta titular de la persona beneficiaria, previa presentación de las correspondientes facturas debidamente cumplimentadas y en los plazos indicados como son 1.200 euros brutos al comienzo del período de residencia y 1.200 euros brutos a la clausura del período de residencia, previa presentación de una memoria justificativa del proyecto realizado.

Señala que cada artista tendrá que hacerse cargo de su traslado, hospedaje y manutención. Y, por gastos de producción, la institución cultural abonará hasta un máximo de 1.500 euros brutos en los materiales incluidos en la propuesta presentada.

En este sentido, los materiales serán adquiridos directamente por el CAAM a proveedores ubicados en la isla de Gran Canaria.

Este programa de 'Artistas en Residencia' es una iniciativa que puso en marcha el CAAM en el año 2017 con la idea de fomentar la creación artística, la actividad investigadora y la convivencia entre artistas de distintas procedencias, así como contribuir a dar visibilidad al trabajo de creadoras y creadores del archipiélago y del resto de España.

La convocatoria se articula bajo la modalidad de residencia artística abierta, de manera que las dos personas seleccionadas desarrollarán durante un mes su proyecto en el centro, con la particularidad de que el público podrá ir conociendo el proceso de creación.