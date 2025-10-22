El centro sociosanitario de Acorán-Añaza (Tenerife) albergará 170 plazas residenciales y 20 de día - CABILDO DE TENERIFE

Este jueves se abre el plazo para licitar el proyecto básico y de ejecución de este recurso

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife abrirá este jueves el plazo para licitar la construcción del centro sociosanitario de Acorán-Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, una infraestructura que habilitará unas 170 plazas residenciales y 20 plazas de centro de día, con un presupuesto de 26.717.914,87 euros.

En rueda de prensa por asuntos de consejo de gobierno, el vicepresidente insular, Lope Afonso, ha especificado que mañana se abrirá el plazo para licitar el proyecto para la construcción de este recurso, por vía de urgencia, y que contará con un plazo máximo de ejecución de 36 meses.

El centro sociosanitario, que se ubicará en el barrio de Acorán, contará con 170 plazas residenciales, y 20 en régimen de centro de día. A través de este expediente por vía de urgencia, el Cabildo busca la salida "rápida" de un proyecto que sufría de bloqueo por "problemas urbanísticos".