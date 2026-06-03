Cerrada temporalmente la playa de Las Gaviotas, en Santa Cruz de Tenerife, por riesgo de desprendimientos

Playa de Las Gaviotas, Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha procedido al cierre temporal de la playa de Las Gaviotas tras detectarse posibles desprendimientos en el talud situado junto a la carretera de acceso, a la altura de Playa Chica.

Ante esta situación y siguiendo criterios de seguridad, efectivos de la Policía Local han iniciado el desalojo de las personas que se encontraban en la playa y han procedido al cierre preventivo de la zona hasta que se garantice la estabilidad del entorno y la seguridad de los usuarios, según informa el Ayuntamiento en una nota.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha detallado que "se trata de una medida preventiva que permitirá actuar con rapidez para corregir la situación y reabrir la playa en cuanto existan todas las garantías de seguridad".

El Ayuntamiento ha informado de la tramitación de un contrato de emergencia para ejecutar las obras que permitan asegurar el talud y evitar cualquier posible caída de piedras sobre la carretera de acceso a Las Gaviotas: "Nuestro objetivo es intervenir con máxima celeridad para restablecer la normalidad lo antes posible".

Asimismo, se informará puntualmente de la evolución de los trabajos y de la reapertura de la playa una vez concluyan las actuaciones y los informes técnicos que determinen un acceso seguro al entorno.