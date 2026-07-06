Cerrados accesos a vías y pistas forestales de El Hierro ante el riesgo de incendio forestal por altas temperaturas

Archivo - Área recreativa de la Hoya del Morcillo, en El Hierro - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 6 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro ha activado este lunes el Plan Insular de Emergencias en situación de Alerta ante la situación de riesgo de incendios forestales, por lo que se procederá al cierre y prohibición al tráfico de algunas vías y fogones de áreas recreativas forestales.

La decisión de ha tomado ante las condiciones meteorológicas que afectan a la isla por altas temperaturas en la masa forestal, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

Asimismo, en el término municipal de El Pinar, quedará cerrada la carretera HI-45, desde el Cruce de El Tomillar hasta Las Malinas (Malpaso); los accesos desde El Morcillo a Pino Piloto (3 pistas forestales); la pista de El Brezal a Pino Piloto; la Sabinilla; la pista Las Jarras, y cruz de los Reyes - torre Mercadel (solo se accederá a la fuente), así como Cortafuegos de Los Marrubios (3 pistas forestales) y Vivero viejo - Aula de La Naturaleza.

También afectará desde el Cruce La Casilla a Aula de La Naturaleza; Tablada del Sargento; La Tagüenta - Cortafuegos Marrubios; la pista Carretera El Brezal - pista de acceso a Fuente El Lomo (enfrente Tagüenta), y desde pista Carretera El Brezal - pista acceso a Fuente El Lomo (Cerca cruce carretera Llanía- Morcillo)

En el municipio de Valverde, la medida afectará a los accesos pistas Ctra. El Pinar- San Andrés al Jorado, Asomadas (2 pistas forestales); a los accesos desde HI-4 a depósito Masilva (2 pistas) y la Mareta (1 pista forestal); al camino de la fuente y accesos a ctra. Brezal (2 pistas forestales); a la Curva Teloje - La Mareta por camino San Antón, al acceso a Hoya Fireba, y a los accesos desde carretera HI-1 a la Zona de La Mareta (3 pistas forestales).

Además, ante la situación de altas temperaturas, el Cabildo ha procedido al cierre de los fogones en las áreas recreativas de Hoya de El Morcillo y Hoya de El Pino.