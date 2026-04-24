Cesa por motivos de salud José Francisco Pérez y le sustituye María Rojas como directora general de Deportes

Archivo - Director general de Deportes, José Francisco Pérez - CEDIDA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, se ha visto obligado a renunciar al cargo y cesar de sus funciones por motivos de salud.

Así lo ha indicado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien ha indicado que se ha aprobado el nombramiento de María Rojas Estévez para asumir la dirección de este departamento adscrito a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

José Francisco Pérez tomó posesión como director general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias el 20 de julio de 2023, iniciando así una nueva etapa al frente de un área que ya conocía en profundidad, tras haber desempeñado este mismo cargo entre 2015 y 2019.

Técnico deportivo superior internacional por la Federación Española de Kárate, cuenta con una amplia trayectoria vinculada tanto a la gestión pública como al ámbito deportivo, en el que también ha ejercido responsabilidades como concejal de Deportes en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y como director técnico y entrenador durante más de tres décadas.

Durante esta legislatura, su gestión ha estado marcada por el impulso de iniciativas orientadas a reforzar el papel del deporte como herramienta de cohesión social, bienestar y desarrollo personal, con especial atención al deporte base y a la protección de la infancia y la juventud.

En este contexto, destaca el desarrollo del 'Proyecto Ganar', concebido como la estrategia autonómica para garantizar entornos deportivos seguros, promoviendo valores como el respeto, la convivencia y el bienestar emocional, en coordinación con administraciones públicas, federaciones deportivas y entidades sociales.

Su gestión también ha incidido en el fortalecimiento de la cooperación con cabildos y ayuntamientos, el apoyo al tejido federativo y la mejora de la coordinación institucional del sistema deportivo canario, además de la continuada promoción del deporte como elemento de cohesión territorial.

Pérez admitió que su salida ha sido la decisión "más dura" de su vida, y explicó que la ha adoptado sobre la base de los valores y principios que siempre le han acompañado".

En este sentido, reconoció que se ha visto obligado a "dar un paso a un lado" tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado mes de agosto, al no encontrarse "al cien por cien" para continuar ejerciendo sus funciones, y subrayó que "una persona seria y comprometida tiene que en plenas condiciones para poder dar lo mejor de sí mismo por el deporte de Canarias".

El hasta hoy director general quiso trasladar su agradecimiento a todo el Gobierno de Canarias por el "orgullo" de haber formado parte de él, al equipo de Deportes y a todas las personas que, desde clubes, federaciones y en la calle, le han mostrado siempre "tanto cariño, respeto y complicidad".

Asimismo, animó a seguir trabajando "por un gran deporte en Canarias, no solo de éxitos deportivos, sino como escuela de vida para niñas, niños y jóvenes", y aseguró que, aunque abandona la política activa, seguirá a disposición donde se le "necesite por el deporte".

Al frente de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, José Francisco Pérez, ha contribuido al desarrollo de las políticas públicas en materia deportiva durante esta legislatura, una labor que el Gobierno de Canarias quiere poner en valor.

Su paso por el área deja una huella basada en el esfuerzo continuo, la capacidad de diálogo y consenso, y una firme convicción en el deporte como herramienta de transformación social, remarca el Ejecutivo en una nota.

RESPONSABILIDAD, HONRADEZ Y COMPROMISO

Asimismo, valora su sentido de la responsabilidad, su honradez y su compromiso con el servicio público al adoptar voluntariamente la decisión de no continuar en el cargo al no poder ejercer sus funciones con plena dedicación.

Ingeniera informática por la Universidad de La Laguna, María Rojas Estévez ha desempeñado la coordinación del proyecto 'Ganar', una de las principales iniciativas impulsadas por esta dirección general en la presente legislatura, lo que le ha permitido adquirir experiencia directa en la gestión de una de sus líneas de trabajo estratégicas, con lo que garantiza la continuidad del trabajo desarrollado por José Francisco Pérez.

La directora general entrante cuenta además con el Máster Universitario en Formación del Profesorado, lo que refuerza su vinculación con el ámbito educativo, y con formación complementaria en programación web, desarrollo de aplicaciones y entornos digitales.

A ello se suma su capacitación en habilidades directivas, que aporta una base sólida para la gestión de equipos y la toma de decisiones.

Este perfil combina una formación técnica cualificada con capacidades organizativas y de liderazgo enfocadas a la ejecución de proyectos. Con esta incorporación, la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte mantiene su línea de trabajo en el impulso de políticas orientadas a la promoción de la actividad física y del deporte.

Rojas Estévez, quien agradeció la confianza depositada por el Gobierno de Canarias en su nombramiento, señaló que asume esta nueva responsabilidad "con el compromiso y la responsabilidad que exige un área clave para el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del deporte en Canarias".

En este sentido, subrayó "la voluntad de dar continuidad al gran trabajo realizado por mi antecesor, consolidando las líneas que han permitido avanzar en la promoción de la actividad física y el deporte como herramientas de cohesión social, salud y formación en valores", y apostó por seguir reforzando la coordinación con administraciones, federaciones y entidades deportivas para avanzar hacia un sistema más accesible, inclusivo y adaptado a la realidad de todas las islas.