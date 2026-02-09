Un ciclista herido moderado al caer en un sendero de San Andrés y Sauces, en La Palma

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 59 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en un sendero de de San Andrés y Sauces, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo, en el sendero PRLP6 del citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron bomberos de La Palma, que accedieron a la zona y trasladaron al afectado hasta el recurso sanitario.

Posteriormente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC)comprobaron que el herido presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital General de La Palma.