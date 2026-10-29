Un ciclista herido moderado al colisionar con un turismo en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un turismo en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 07.48 horas de este jueves, en la Avenida Touroperador Tui del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Roque en Maspalomas.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron las diligencias correspondientes.