Un ciclista muere tras ser atropellado por un coche en la TF-652, a su paso por Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido tras sufrir el atropello de un coche en el kilómetro seis de la carretera TF-652, a su paso por Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 20.12 horas de este lunes y hasta la zona se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado, ya que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del servicio de carreteras, que señalizó y despejó la vía, mientras que agentes de la Policía Local controlaron el tráfico y aseguraron la zona, y efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias oportunas.