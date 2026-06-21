Un ciclista resulta herido grave al precipitarse por un barranco en Agüimes (Gran Canaria)

Helicóptero medicalizado del SUC - CEDIDO POR SUC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 50 años resultó herido grave al precipitarse este domingo por un barranco situado a la altura del kilómetro 7 de la vía GC-550, dentro del municipio de Agüimes (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió un helicóptero del GES, cuyo personal accedió a la zona e izó al hombre hasta la zona a la que pudieron llegar varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

En este sentido, el personal sanitario asistió al ciclista de politraumatismos de carácter grave, por lo que tuvo que ser evacuado en estado crítico en un helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, Policía Local y Bomberos del Consorcio habilitaron y aseguraron la zona en la que tomaron tierra las dos aeronaves y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

Finalmente, la Guardia Civil intervino en el dispositivo desplegado en la zona y se hizo cargo de realizar el atestado correspondiente.