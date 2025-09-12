El cielo canario y atlántico será a partir de este lunes escenario de 'Eagle Eye 25-03' para la defensa aérea nacional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cielo canario y atlántico será a partir de este lunes, 15 de septiembre, y hasta el día 18 del mes, el escenario de la activación del 'Eagle Eye 25- 03', destinado a integrar aire, tierra y mar para garantizar la defensa aérea nacional

La activación 'Eagle Eye 25-03', liderada por el Mando Operativo Aéreo y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), tiene como fin integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional para "mejorar la eficiencia" en el desarrollo de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa en un comunicado.

Además la activación Eagle Eye coincide con otras actividades operativas desarrolladas por los distintos Mandos Operativos, denominadas 'Sinergia 25', que se realizará desde el 15 al 21 de septiembre.

En este marco, las distintas unidades de las Fuerzas Armadas que desarrollan permanentemente las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, reforzarán la vigilancia en los espacios de interés nacional ejecutando operaciones "sincronizadas y coordinadas" por el Mando de Operaciones.

En esta edición del 'Eagle Eye', la tercera que se desarrolla en el año 2025, por parte del Ejercito del Aire y del Espacio participarán seis F-18 del Ala 12, desplegado en la base de Torrejón de Ardoz, Madrid, con misiones de Quick Reaction Alert (QRA), que son servicios de alerta que aseguran la capacidad de estar en el aire en menos de 15 minutos desde la detección de una traza no identificada.

Para ello, el Ala 12 desplegará hasta 60 militares, entre tripulaciones y personal de mantenimiento y apoyo, en la Base Aérea de Gando, en Telde (Gran Canaria).

En este sentido, el comandante Miguel Jiménez Barragán, del Ala 12, ha señalado que "toda la unidad afronta con ilusión y ambición el reto de garantizar la seguridad y defensa aérea de España", ya que admiten que es una "gran oportunidad" para la integración de los cazas F-18 con otros medios terrestres y navales en Canarias.

Además en este despliegue se integrarán medios como Counter-Unmanned Aircraft System de pequeño tamaño (C-UAS LSS, por sus siglas en inglés) con la participación de medios del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), Ejército de Tierra, Armada y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, será el Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON), ubicado en la Base Aérea de Gando, el encargado de ejercer la vigilancia del espacio aéreo con datos proporcionados por Escuadrones de Vigilancia Aérea, así como de medios terrestres y navales.

EL MANDO Y CONTROL ESTARÁ EN EL AOC

Por último, el mando y control durante la activación estará en el Centro de Operaciones Aéreas (AOC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que será también el encargado del control táctico para las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo de soberanía nacional.

En el caso del Ejército de Tierra, la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) III-73 se desplegará en los alrededores de la Base Aérea de Gando y proporcionará defensa antiaérea, complementando la vigilancia del espacio aéreo.

En esta operación conjunta, la UDAA "Cancerbero" está generada sobre la base del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) y liderada por el Grupo de Artillería Antiaérea (GAAA) III/73 (Marines-Valencia). Está formada por los sistemas de armas antiaéreos HAWK, PATRIOT, MISTRAL y cañones 35/90, y será la encargada de complementar la vigilancia del espacio aéreo a través de sus sensores y proteger las zonas encomendadas con sus sistemas de armas terrestres ante cualquier amenaza aérea, todo ello integrado en el Sistema de Defensa Aérea (SDA).

Por parte de la Armada, será la fragata F-105 'Cristóbal Colón' la que navegará por el Atlántico integrada en el sistema de defensa aérea, al que aportará unas notables capacidades adicionales de vigilancia y defensa antiaérea.

La fragata 'Cristóbal Colón' está equipada con tecnología de última generación y preparada para realizar una amplia variedad de misiones, desde defensa aérea hasta guerra antisubmarina.

Al respecto, el comandante de la 'Cristóbal Colón', el capitán de fragata Gabriel Pita da Veiga Subirats, indicó que el Eagle Eye "es una oportunidad para avanzar en la interoperabilidad" con el resto de las Fuerzas Armadas.

Añadió que estas integraciones permiten "aumentar el conocimiento mutuo y la confianza" para responder juntos ante las situaciones "más exigentes".

Finalmente señalan que además de la activación 'Eagle Eye 25-03', 'Sinergia 25' será una "excelente oportunidad" para realizar otras acciones propias de los distintos Mandos Operativos Terrestre, Marítimo, Aéreo, Ciberespacial y Espacial.

Esto permitirá que en el ámbito terrestre despleguen unidades en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares con misiones de vigilancia y presencia en los espacios de soberanía e interés. Por su parte, el MOM, con la activación Joint Shield, desplegará el Buque de Acción Marítimo (BAM) 'Tornado' en Canarias y el Patrullero 'Centinela' en el estrecho de Gibraltar, así como la Unidad de artillería de Costa (UDACTA) en la zona de Campo de Gibraltar.

En este contexto de defensa integral, el MOC se dedicará a la vigilancia de las redes en su entorno, mientras que MOESPA proporcionará productos relacionados con la precisión GPS y el sobrevuelo de satélites en beneficio de los otros mandos operativos y el MOPS. Subrayan que estas activaciones de las Fuerzas Armadas reflejan sus "valores fundamentales", tales como son trabajo en equipo, dedicación y espíritu de servicio" pero, sobre todo, el "compromiso inquebrantable" con la defensa y seguridad de España.