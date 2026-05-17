Cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles y ocasionales para este domingo en el archipiélago canario

Archivo - Un grupo de personas en una terraza el día más frío del año en la playa de las Canteras, a 21 de enero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Canarias contará este domingo con cielos nubosos en las islas más orientales y en las montañosas, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en zonas del interior, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios en general. Los termómetros oscilarán, asimismo, entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 12 de mínima en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.

En el resto del país, este domingo se espera una subida generalizada de las temperaturas mínimas en España y precipitaciones en la mitad oriental, con posibilidad de tormentas en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana.

En concreto, la agencia destaca la formación de chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes, sin descartar granizo menudo, en el nordeste de Cataluña y en las sierras del este y sur peninsulares, y pone sobre aviso amarillo de lluvias o tormentas a esta región y a Aragón y Comunidad Valenciana por la tarde.

Además, prevé que las temperaturas mínimas subirán de forma generalizada en la península ibérica y en Baleares y que las heladas quedarán restringidas a zonas altas del Pirineo. Por su parte, las máximas subirán en el interior del tercio nordeste, mientras que no se esperan cambios en el resto del país, salvo algún descenso ligero en el Cantábrico y el oeste de Andalucía.

En la mayor parte de la península y Baleares predominarán las altas presiones, de acuerdo con la Aemet. De madrugada, un frente debilitado traerá cielos nubosos y precipitaciones, débiles en general, en el Cantábrico, los Pirineos y el sistema Ibérico, mientras que por la tarde habrá abundante nubosidad en la península con chubascos dispersos en la mitad oriental y en montañas de la occidental.

Fuera del nordeste de Cataluña y de las sierras del este y sur peninsulares, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, con bancos de niebla matinales en el norte peninsular y el Estrecho, más probables en zonas de montaña.

Podrá nevar de forma débil en los Pirineos con una cota en ascenso de 1.500-1.700 metros a los 1.800-2.000 metros y, en general en el país, el viento soplará de componente oeste -salvo en el levante, donde predominará el sudeste-.

Será flojo en el interior y más intenso en los litorales y se espera tramontana con posibles intervalos fuertes en el Ampurdán durante la madrugada.

En cuanto al desglose de temperaturas por provincias, las mínimas serán los 4ºC que se registrarán en Pamplona, Soria y Teruel, mientras que las máximas se encontrarán en Sevilla (28ºC), así como Córdoba (27ºC), Badajoz, Huelva y Murcia (25ºC en los tres casos).