Cielos poco nubosos y presencia significativa de calima para este lunes en Canarias

Archivo - Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Olas, oleaje - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias contará este lunes con cielos poco nubosos en general, salvo intervalos en el norte, así como en Lanzarote y Fuerteventura, donde no se descartan precipitaciones dispersas y ocasionales acompañadas de tormenta al final del día, según ha informado la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, persistirá la calima ligera en la provincia oriental, donde la presencia podrá ser más significativa al anochecer, aunque también podrá registrarse en niveles altos en Tenerife.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios en general, salvo ligeros descensos de las mínimas en medianías orientadas al sur y al oeste. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 18 de mínima en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, soplará en general flojo del noreste en costas, y tenderá a ser más intenso en el sureste y el noroeste de las islas montañosas. Soplará del suroeste en cumbres.

En el resto del país, las lluvias y tormentas volverán a condicionar la jornada de este lunes, aunque con menor intensidad que en el fin de semana, con intervalos de alertas amarillas y naranja en algunas zonas del país (como en Salamanca o Extremadura), e incluso todavía alerta roja a primera hora de la madrugada en Cataluña.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera una situación de inestabilidad en toda la Península bajo la influencia de una dana al oeste de Portugal que dejará cielos nubosos, con previsión de chubascos y tormentas dispersas ya desde primeras horas en regiones del centro y norte peninsular.

A partir de la tarde, las lluvias tenderán a intensificarse y generalizarse, ampliándose la probabilidad de intensidades fuertes a regiones de montaña del noroeste, de ambas mesetas y al entorno del Sistema Central, donde podrán ser localmente muy fuertes.

Asimismo podrán darse acumulados significativos a lo largo del día en el este de Cataluña, aunque menos importantes que en fechas previas. Por el contrario son poco probables, y de hacerlo tendrían un carácter aislado, en el tercio sur peninsular.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con chubascos y tormentas ocasionales que durante la madrugada es probable que sean fuertes.

Mientras, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con un ligero incremento de las máximas hasta superar los 25 grados en la mayor parte del centro peninsular y rozar los 30 grados entre las provincias andaluzas, con mínimas con pocos cambios.