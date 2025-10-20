Los cielos del sur de Canarias se convierten en campo de adiestramiento para el combate aéreo con el Ocean Sky 2025

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio realiza entre el 15 y el 31 de octubre el ejercicio Ocean Sky 2025, que es el principal adiestramiento de combate aéreo organizado anualmente por España y uno de los más relevantes del entorno europeo, y que en esta ocasión se realiza en los cielos situados al sur del archipiélago canario.

Los cielos de Canarias se convierten así en un "amplio escenario de operaciones" donde unidades españolas y aliadas pondrán a prueba sus capacidades en un "entorno complejo y altamente exigente", según ha informado el Ejército del Aire y del Espacio en nota de prensa.

El ejercicio está dirigido por el Mando Aéreo de Combate (MACOM) bajo el liderazgo operativo de la Base Aérea de Gando, que cuenta con el apoyo de la Base Aérea de Lanzarote. En concreto, participan las alas 11, 12, 14, 15, 31 y 46 del Ejército del Aire y del Espacio, que desplegarán aviones Eurofighter Typhoon y F-18M.

Además junto a ellas operan fuerzas aéreas de Alemania, Grecia, Portugal, India y Estados Unidos, así como de la iniciativa europea EART (European Air Refuelling Training).

El despliegue internacional reúne aeronaves F-18M, Eurofighter, F-16 C/D B50, F-16 Fighting Falcon M, F-15E, Su-30MKI, así como aviones cisterna MRTT, KC-767, KC-30M, A-332 y A400M, configurando una fuerza multinacional de "gran envergadura", con más de medio centenar de aeronaves, orientada al refuerzo de la interoperabilidad y la cooperación entre aliados.

También tendrán un "papel fundamental" durante el desarrollo de este ejercicio las unidades de GRUALERCON, GRUCEMAC, GRUNOMAC, EADA, SEADA, GRUMOCA, CIGES y la Guardia Real.

En cuanto a la elección de Canarias como escenario del ejercicio, subrayan que "no es casual", ya que sus condiciones meteorológicas "estables" durante todo el año, unidas a la "baja densidad" de tráfico aéreo en la zona, hacen que el entorno sea "idóneo" para el desarrollo de entrenamientos "complejos y realistas, en los que se pueden simular combates entre grandes fuerzas aéreas combinadas con total seguridad".

De este modo, el objetivo principal de Ocean Sky 25 se centra en entrenar misiones de superioridad aérea en los ámbitos Defensive Counter-Air (DCA) y Offensive Counter-Air (OCA), simulando combates entre grandes fuerzas aéreas combinadas.

Este tipo de ejercicios "permiten mejorar" la interoperabilidad, el liderazgo táctico y la capacidad de cooperación internacional, siendo "esenciales" para garantizar la seguridad colectiva en el espacio aéreo europeo.

Los vuelos de familiarización (FAM flights), en los que las tripulaciones participantes realizaron misiones de reconocimiento y aclimatación previas al inicio de las operaciones principales (que se desarrollarán durante las próximas dos semanas) se desarrollaron el 17 de octubre.

El Ocean Sky, matizan, representa también un "compromiso firme con la excelencia" operativa y la cooperación entre aliados. En este sentido, subrayan que desde Canarias, el Ejército del Aire y del Espacio "reafirma la preparación y la profesionalidad" de sus aviadores, demostrando que España "está lista" para defender su cielo y el de sus aliados.