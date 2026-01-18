Cierra al tráfico la GC-608, a su paso por La Culata de Tejeda (Gran Canaria), por desprendimientos

Desprendimiento en una de las carreteras de Gran Canaria debido a la situación meteorológica que afecta a la isla - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vía GC-608, en el kilómetro 2,700, a su paso por La Culata de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, se ha cerrado al tráfico debido a desprendimientos en la zona.

Según ha informado el Cabildo de Gran Canaria, a través del servicio de carreteras, también se pide circular con precaución por la GC-70, la de Fontanales, y la GC-130, en Cazadores.

Gran Canaria se encuentra este domingo en alerta por fuertes rachas de viento y, además, la lluvia está haciendo presencia en la isla.