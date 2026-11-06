Cierre de senderos forestales y aplazada la Feria Insular este domingo en La Gomera ante la borrasca 'Bruna'

La Gomera, durante el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera activa el Plan de Emergencias Insular a partir de este domingo ante el paso de una borrasca por la isla y la previsión de lluvias y fuertes vientos para este fin de semana. La decisión conllevará medidas restrictivas, como el cierre de senderos en la isla, así como el aplazamiento de la Feria Insular prevista.

Con esta activación la institución insular mantiene operativo todos los servicios de emergencias y protección civil, coordinado a través del CECOPIN, así como el operativo de conservación y mantenimiento de carreteras, según ha informado el Cabildo en una nota.

Por ello, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha detallado en una nota que se decreta, desde el domingo, el cierre de la red de senderos, pistas forestales, zonas recreativas, prohibición de aparcamiento en cauces de barranco y el cierre de la carretera de El Rejo, que une la GM-1 con la GM-2, así como de las instalaciones del Jardín Botánico y el Parque Marítimo en Vallehermoso.

También se ha procedido, de forma preventiva, a la suspensión de la jornada de caza y se ha aplazado la programación del domingo de la Feria Insular de Artesanía, al igual que se ha indicado a los ayuntamientos la conveniencia de suspender todos los actos al aire libre y eventos públicos durante la vigencia de la situación de alerta.

Desde el Cabildo se ha pedido a la población realizar desplazamientos innecesarios y evitar zonas donde puedan producirse desprendimientos y caídas de ramas. Además de extremar la precaución en el litoral por la mala mar.

El Cabildo ha recordado, además, la importancia de mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la Corporación y del 112 Canarias. Ante cualquier incidencia, se debe contactar con el 112 o con el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) en el teléfono 922 14 15 01.

PREVISIONES

Según la información difundida por la AEMET, en los próximos días un complejo y extenso sistema de bajas presiones se situará al oeste de la Península, y en cuyo seno se gestará a partir de mañana sábado una profunda borrasca nombrada Bruna. Su proximidad y su sistema de frentes asociado darán lugar a un temporal que alcanzará Canarias, dejando chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo. Se pueden dar inundaciones locales en zonas bajas.

Mañana, sábado, los chubascos fuertes o muy fuertes, además de localmente persistentes y acompañados de tormenta, afectarán al oeste de Canarias desde últimas horas, extendiéndose durante el domingo al resto del archipiélago. También arreciará el viento del suroeste, con rachas muy fuertes que afectarán especialmente a cumbres de las islas montañosas..

En cuanto al temporal costero, afectará a Canarias a finales del sábado y el domingo, con vientos fuertes, y mar de fondo de 3 a 4 m a partir del lunes.

Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias ante los diferentes fenómenos meteorológicos adversos.