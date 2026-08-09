Cierre al tráfico del viaducto de Guiniguada (Gran Canaria) en sentido sur a partir de la noche de este domingo

Obras de impermeabilización en el viaducto de Guiniguada (Gran Canaria) - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha informado de que el cierre del viaducto de Guiniguada en sentido sur se producirá a partir de las 21.00 horas de este domingo ante las obras de impermeabilización y de rehabilitación del firme que se realizan en la infraestructura.

Previsiblemente, el corte, que será total y durante las 24 horas del día, se producirá hasta el próximo 23 de agosto, según ha concretado la corporación insular en redes sociales, donde informa de los desvíos que se habilitarán a partir de de esta noche.

El primer desvío se habilitará desde la avenida Pintor Felo Monzón hasta la avenida Juan Carlos I y los túneles de Julio Luengo. El segundo comenzará desde los túneles de La Ballena (GC-23) hacia los túneles de Julio Luengo, la Avenida Marítima y de ahí a la GC-1.