Cinco heridos, entre ellos un menor grave, tras colisionar dos vehículos en la TF-28, en Arona (Tenerife)

Sucesos.- Cinco personas heridas tras una colisión entre dos vehículos en la TF-28, en Arona (Tenerife) - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, entre ellas un menor de 17 años de edad, han resultado heridas este lunes tras una colisión entre dos vehículos en la TF-28, en las inmediaciones de la rotonda de Chayofa, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:14 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y extrajeron a cuatro personas del interior de uno de los habitáculos. Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a un total de cinco afectados, uno de ellos un menor de 17 años con lesiones de carácter grave, que fueron trasladados en diferentes ambulancias al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Hospital Universitario Hospiten Sur, Hospital del Sur y al Hospital Quirón Costa Adeje.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.