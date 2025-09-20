Cinco heridos tras el vuelco de un vehículo en una vía del municipio de Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras producirse el vuelco de un vehículo en la avenida de Los Pueblos, en el municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:09 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Los afectados, con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, presentaban lesiones de carácter moderado y, tras ser asistidos por el Servicio de Urgencias Canario fueron trasladados al Hospital del Sur, Hospital Quirón Costa Adeje, Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, la Policía Local se encargó del atestado correspondiente.