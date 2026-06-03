Cinco jóvenes atracan una joyería en el C.C. Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco hombres han atracado una joyería en la noche de este martes en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), según ha informado la Policía Nacional.

Los jóvenes entraron en la joyería sobre las 21.10 horas encapuchados y portando varias mazas con las que rompieron las vitrinas del establecimiento, de donde cogieron joyas a su paso, que guardaron en una bolsa.

El robo, matizan, fue "rápido y duró unos pocos minutos". Seguidamente los atracadores se dirigieron al parking del centro comercial desde donde huyeron del lugar en un vehículo que figura como sustraído.

Hasta el momento se desconoce el número total y el valor de los artículos sustraídos, y no ha habido detenciones, por lo que la investigación, que la lleva el grupo de policía judicial de la Comisaría Local de Telde, se encuentra abierta.