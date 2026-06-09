'Cinedfest' reúne a 339 centros educativos de Canarias, 783 docentes y más de 4.000 estudiantes

Presentación de 'Cinedfest' - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes la decimotercera edición de 'Cinedfest' que se celebrará los días 17 y 18 de junio en los Multicines Tenerife de La Laguna.

Esta iniciativa educativa ha sido presentada por el consejero de Educación, Empleo y Juventud, Efraín Medina; el jefe del Servicio Administrativo de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife Jorge González Arrocha y el co-director del festival, David Cánovas.

Durante la presentación el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, resaltó la importancia que tiene este proyecto para la isla, afirmando que 'Cinedfest' demuestra que la educación y la cultura "pueden caminar juntas para transformar la vida del alumnado".

"El cine es una herramienta poderosa para pensar, crear y expresar, y este festival ha logrado que miles de jóvenes descubran nuevas formas de contar su realidad", comentó.

El festival, consolidado como el mayor proyecto de alfabetización audiovisual del archipiélago y uno de los más relevantes del país, entregará sus galardones el 17 de junio para Primaria y el 18 para el resto de categorías.

La iniciativa, organizada por Free Run Educa y producida por Free Run Producciones, cuenta con el apoyo de la corporación insular y de una amplia red de instituciones públicas y entidades culturales.

Un aspecto importante de esta iniciativa educativa es el papel que desempeñan los docentes que constituyen los promotores y mentores de todo el proceso creativo a quienes se les pone a su disposición guías pedagógicas relacionadas con el lenguaje audiovisual.

Además se realizan clases magistrales y hay un proceso de acompañamiento.

En este sentido, se trata de una apuesta educativa innovadora para alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, CEPA, EOI, EASD, Aulas enclave y Asociaciones de personas con discapacidad, Universidades y Escuelas de cine que combina formación audiovisual y un festival de cortometrajes de ficción y documentales realizados por el alumnado con el que acercar el lenguaje audiovisual a las aulas e introducir el cine como herramienta didáctica en los centros educativos.

En esta nueva convocatoria, el festival reúne a 339 centros educativos y cuenta con 783 docentes inscritos y más de 4.000 estudiantes que han participado en acciones formativas, talleres y procesos creativos vinculados al lenguaje cinematográfico.

En el caso de la isla de Tenerife, vuelve a situarse como uno de los territorios más activos del festival.

En esta edición participan 101 centros educativos de la isla, con 258 docentes implicados directamente en el proceso formativo y creativo.

TENERIFE PRESENTA 177 CORTOMETRAJES

Además, los centros de la isla han presentado 177 cortometrajes, una cifra que refleja la consolidación del proyecto en el tejido educativo insular.

El evento también refuerza su dimensión educativa con un amplio despliegue de recursos y acciones formativas.

A lo largo del curso se han impartido 130 sesiones de formación audiovisual, que incluyen talleres prácticos, clases maestras, guías didácticas y videotalleres diseñados para facilitar el aprendizaje del lenguaje cinematográfico en todas las etapas educativas.

El festival también ha impulsado un Laboratorio de Guión, en el que se han asesorado 80 guiones elaborados por el alumnado, acompañando a los jóvenes creadores desde la idea inicial hasta la escritura final del proyecto.

Uno de los elementos distintivos de este evento es su capacidad para proyectar el talento joven más allá del archipiélago.

Así, gracias a convenios con diversos festivales educativos internacionales y a los Premios Distribución, los cortometrajes realizados en los centros canarios se difunden en países como Argentina, Uruguay, México, Ecuador o Colombia, ampliando el alcance del trabajo del alumnado y generando oportunidades de visibilidad y reconocimiento.