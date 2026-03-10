Clavijo admite el "enfriamiento" turístico y avala que las islas se preparen para los "nuevos tiempos"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que el turismo ha llegado a un estado de "madurez" y "enfriamiento" inevitable porque era "imposible crecer sin límites" por lo que ha valorado el "esfuerzo normativo" impulsado por su Ejecutivo para adaptar a las islas "a los nuevos tiempos" y la "modernidad".

En su discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' ha comentado que era consciente de que "no iba a ser fácil" pero tenía claro que vienen a "transformar" la realidad socioeconómica del archipiélago.

Ha puesto como ejemplo la ley de alquiler vacacional porque es una oferta que necesita el destino pero "con reglas y seguridad jurídica", subrayando que su tramitación y aprobación "fue difícil", también en el plano personal, para la consejera de Turismo, Jessica de León.

Igualmente ha destacado como se logró que la riqueza que se genera en el turismo se redistribuya a la sociedad, con aumentos de "dos dígitos" en los salarios de los convenios provinciales del turismo ya que era el momento tras la pandemia y el "efecto rebote".

Clavijo ha comentado también que se trabaja en la búsqueda de consenso con agentes económicos y sociales para aprobar una nueva ley de ordenación del turismo para llevar a canarias hasta la "modernidad".