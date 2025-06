Clavijo admite que "el nuevo desorden mundial" tiene impacto en Canarias: "Todo nos afecta"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que "el nuevo desorden mundial" derivado de la política arancelaria de Estados Unidos, la guerra de Ucrania y la escala bélica en Oriente Próximo y Medio tiene su impacto en el archipiélago.

"Todo nos afecta y nos afecta especialmente a aquellos territorios que somos más vulnerables", ha respondido en respuesta a una pregunta de NC-BC en la sesión de control del Pleno del Parlamento, en la que resaltado, a modo de ejemplo, que se podría resentir la llegada de turistas europeos si hay crisis económica o como la ruta migratoria se ha desplazado a la zona de Canarias.

Ha dicho, no obstante, que es "desmedido" atribuirle al Gobierno de Canarias las relaciones exteriores de España, y en todo caso, entiende que debe "acatar lo que definen otros y los que tienen competencia".

En esa línea ha apuntado que no tiene poca información de los acuerdos comerciales o de defensa suscritos entre Israel y Marruecos y no entiende por qué, si muchos son de la pasada Legislatura, NC-BC no solicitó información en ese momento, en referencia a acuerdos para el desarrollo de drones y celebración de maniobras militares.

Clavijo ha comentado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, siempre le ha llamado cuando hay algún asunto que afecte a Canarias pero no de relaciones bilaterales con asuntos de acuerdos en materia armamentística. "Entre Marruecos e Israel no somos Donald Trump ni queremos serlo", ha agregado.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha indicado que se viven "tiempos convulsos, llenos de conflicto" y con un "protagonista estelar, el estado sionista y genocida de Israel".

Ha apuntado que se han suscrito acuerdos entre Israel y Marruecos en materia de armamento, defensa, espionaje o adquisición de drones y satélites, resaltando que Marruecos "es un país expansionista" que tiene intereses energéticos, por ejemplo en las aguas que están en discusión con España y Canarias.

Campos ha criticado la "posición irresponsable" de Clavijo "aceptando la marroquinidad del Sáhara" por lo que le ha pedido que "vuelva al acuerdo unánime" alcanzado históricamente en Canarias porque en Marruecos son "insaciables" en sus reclamaciones.