Clavijo afea la "arrogancia" del Gobierno de España al atender las reivindicaciones laborales de los médicos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado este martes que "es evidente" que la sanidad en Canarias está "mucho mejor", a pesar del conflicto que persiste con los trabajadores del Servicio Canario de Salud, en lucha por unas mejores condiciones laborales, así como la "arrogancia y prepotencia" del Gobierno de España a la hora de atender las reivindicaciones del colectivo médico en relación al Estatuto Marco Propio.

Así lo ha señalado en el pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Campos (NC-BC) sobre si el Gobierno adoptará alguna medida para resolver las demandas de numerosos colectivos del sistema sanitario, que se manifiestan por la mejora de su situación laboral y de la atención a los pacientes.

"Absolutamente nadie en Canarias, salvo usted, y probablemente su consejera, dice que hoy la sanidad está mejor. Pregúntele a los médicos del propio Servicio Canario de Salud, en huelga, y que han tachado recientemente de cínicas y vergonzosas las propuestas de la Consejería de Sanidad", ha destacado Campos, lamentado que el modelo en Canarias se parezca "cada vez más al de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en la comunidad de Madrid".

El presidente regional ha presumido de contar ahora con una sanidad pública en un estado "mucho mejor", después de realizar su Gobierno "un esfuerzo presupuestario sin precedentes".

Ha advertido que, a pesar de que el sistema "no es perfecto" y de que existe un conflicto regional vigente en el que la Consejería de Sanidad ya está "explorando las posibilidades" para una negociación que "se dará", la reivindicación principal en torno a las condiciones laborales de los médicos "es un conflicto" que tiene que cerrar en Madrid, que acumula "meses y meses" con un Gobierno de España que actúa "con arrogancia y prepotencia".

REDUCCIÓN DE LISTA DE ESPERA

Entre los avances, el presidente de Canarias ha visibilizado, por ejemplo, la reducción de la lista de espera para hacerse una intervención quirúrgica en las islas, con un tiempo medio de 100 días, "más bajo que la media en España", y las 3.100 plazas consolidadas y las 1.300 de nueva creación en la plantilla del SCS.

Así lo ha detallado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Sebastián Franquis (PSOE) respecto a su valoración sobre la sanidad pública en Canarias, que se habría convertido en el "fracaso más importante" del Gobierno regional, con "Atención Primaria saturada, los centros de salud de las islas al límite, los hospitales desbordados, así como las urgencias" y un "desastre" en la gestión del plan de estabilización de personal.

"Han roto las negociaciones con los médicos, con los profesionales, con los colegios profesionales, con los sindicatos, y cuando todos alertan de que hay un problema, el problema no son los profesionales, el problema es su gobierno. Cuando un gobierno falla a la sanidad, no falla un servicio, falla su gobierno", ha añadido.

CONCURSO DE AMBULANCIA

Clavijo ha afeado a Franquis la falta de "datos" en su intervención y le ha solicitado abordar el debate sobre la sanidad "con datos concretos". "Ha venido aquí a recitar un relato, un relato que nada tiene que ver con la realidad", ha advertido el presidente regional, que ha matizado que si bien la sanidad no es "perfecta, está infinitamente mejor que cómo la dejó el PSOE" en la pasada legislatura, liderada por Ángel Víctor Torres.

El presidente regional ha esbozado cómo el Gobierno de Canarias trata de "poner al paciente" en el centro de la atención, mientras surgen "reivindicaciones sindicales totalmente legítimas" y se abordan sus necesidades.

"Tenemos que combinar la atención con los recursos económicos que tenemos para poder atenderlas, como puede ser el concurso de las ambulancias. Haremos un esfuerzo presupuestario enorme para dotar de más ambulancias a todas las islas", ha señalado Clavijo en apelación a la "precarización" denunciada por colectivos del servicio.