Clavijo afea al Gobierno su "silencio" y conformismo ante la crisis migratoria: "Esta situación no puede continuar así"

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este miércoles el "silencio" y la "actitud conformista" del Gobierno central ante la reactivación de la ruta migratoria hacia el archipiélago, especialmente en la isla de El Hierro.

"Esta situación no puede continuar así para siempre", ha señalado a los periodistas con motivo de una visita a la isla donde ha confesado que sigue sin respuesta del Ejecutivo central a su carta donde le solicita la aplicación de medidas urgentes.

Clavijo ha valorado "el civismo y el compromiso" de la ciudadanía de El Hierro pero entiende que, por ejemplo, hay que "liberar espacio" para que la actividad pesquera y económica de La Restinga continúe o "adecentar" el muelle, lo mismo que haya más medios sanitarios y que el Estado "cuente con ellos" en el CATE de San Andrés para que una vez hecho el triaje no se tenga que desplazar el personal del hospital insular "para hacer las curas", solo "si hay algo grave".

En esa línea no entiende que "tras meses y meses y años" no se haya cumplido el "compromiso" de compaginar la actividad del muelle con la atención a los cayucos y rechazado la posición del Cabildo de El Hierro de que por ahora, la isla tiene capacidad para gestionar el repunte migratorio.

En esa línea ha señalado que los trabajadores sanitarios le han transmitido el "malestar, las dificultades y la presión que están teniendo en el desarrollo del día a día" y "no se debe abusar de la buena predisposición" de la población, que ha sido reconocida incluso por el Papa León XIV.

Ha insistido en la "presión que sufren los servicios públicos en la isla y aunque no quiere "confrontar y generar polémica" porque "no ayuda a nadie" sí que exige una respuesta a la administración del Estado y que se comprometa, por ejemplo, a dotar de personal sanitario al CATE, porque cuando el enfermero se desplaza deja de atender a la población local.

Sobre la decisión de la Comisión Europea de reforzar el Frontex a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha comentado que es "triste" que "la gente se mueva después de años y años" reivindicándolo y pidiéndolo pero "nunca es tarde si la dicha es buena".

Clavijo espera que ahora "se pueda activar" en Canarias "porque es una garantía, primero, para salvar vidas, que es importante y segundo, para poder tener la información y poder estar preparados" a la hora de poder recibir embarcaciones.

"La mar ahora está buena y viene en mejores condiciones, pero aquí hemos tenido la desgracia no solo de cuando se gira el cayuco, sino también de llegar muchas personas en momentos con circunstancias sanitarias muy, muy complicadas y evidentemente, en una isla con la dimensión de El Hierro es muy complicado poder dar respuesta".