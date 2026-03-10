Clavijo afea a NC-bc que ha "abandonado" el nacionalismo y reduce a Campos a "medianero" de Pedro Sánchez

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este martes a NC-bc por haber "abandonado" el nacionalismo canario y defender de manera "vehemente" al Gobierno central en relación a las peticiones que ha hecho el Ejecutivo regional con el 'Decreto Canarias'.

En la jornada vespertina del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' se ha confesado "entristecido" y ha reducido al portavoz canarista, Luis Campos, al papel de "medianero" que no quiere que se moleste "el señorito de la finca".

Pese a todo, ha anunciado que próximamente volverá a convocar a todos los grupos políticos para volver a tratar de recabar su apoyo ante la futura negociación con el Gobierno central sobre el 'Decreto Canarias'.

"Yo reivindico lo que es justo y todo lo que está en ese decreto hecho por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma está recogido en la Agenda Canaria, en el Estatuto y en los presupuestos", ha comentado.

En esa línea ha insistido en que el documento "no es el maná" pero permitirá desarrollar el autogobierno e incluye, por ejemplo, un complemento a las pensiones no contributivas, que será un "alivio" para muchas familias.

Ha indicado que los datos de pobreza en Canarias son "inaceptables" pero se va en el "buen camino" porque las islas tienen el dato más bajo de la serie histórica, afeando al 'Pacto de las Flores' que durante su Gobierno la exclusión social aumentó.

El presidente cree que si la UE "no pasa su mejor momento" en un contexto internacional complicado y con la ultraderecha "avanzando", entiende que es "obligación" del Gobierno de Canarias estar "preparado" con el 'Decreto Canarias' o un estatus RUP reconocido en el nuevo marco financiero de la UE.

Ha espetado a Campos que NC-bc no gobierna por más que le pida "unidad y consenso" ante el Gobierno central y la UE por lo que no tiene "por qué" aceptar sus propuestas, aparte de que su Ejecutivo ha aprobado ya tres presupuestos. "Usted está en la oposición, nosotros gobernamos ahora", ha señalado.

En esa línea, ha recordado como con el 'Plan Reactiva' del Gobierno canario en la pasada legislatura, su partido presentó 615 propuestas y ninguna fue admitida, al igual que en el Cabildo de Gran Canaria, tampoco "llaman" ni aprueban iniciativas de la oposición.

Clavijo ha negado que su Gobierno haya dejado de ejecutar más de 3.300 millones en tres años pues son gastos "comprometidos" para próximos ejercicios y está convencido de que la derogación de la ley estatal de vivienda "pondría en el mercado miles de viviendas en Canarias".

Ha ironizado con que "todos los males" de Canarias hayan llegado en junio de 2023, con su Gobierno, y ha defendido que se dedica más dinero que "nunca" en educación y la ejecución presupuestaria en el sector primario.

Además, ha comentado que gracias a "saltarse" la regla de gasto, se han podido "sacar adelante muchos de los proyectos" sin comprometer las cuentas públicas.