Clavijo afirma que el informe de la UCO sobre Torres no afectará a las relaciones de Canarias con el Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que el informe de la UCO referente al ministro Ángel Víctor Torres no afectará a las relaciones de la CCAA con el Gobierno de España porque el Ejecutivo que preside "trabaja con instituciones".

Así lo ha dicho este martes en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de VOX, Nicasio Galván, sobre si cambiarían las relaciones con el Estado.

"Serán la ciudadanía --en las urnas-- y los jueces los que tengan que juzgar las actuaciones de algunas personas. Mientras tanto, no va a cambiar desde el punto de vista institucional porque este gobierno trabaja con instituciones", indicó al representante de VOX.

En este sentido, el presidente opinó que puede gustar más o menos la persona que se tiene como interlocutor pero que las personas cambian y las instituciones permanecen.

Respecto a Torres, Clavijo indicó que, al contrario de lo que hicieron con él en su momento, no utilizará el 'y tú más' como forma de hacer política, sino que será "muy respetuoso" con la actuación de la Justicia.

"Las investigaciones judiciales tienen que ir por su camino. Habrá condena o no habrá condena pero nosotros ahí no vamos a entrar ni lo vamos a utilizar", observó para poner en valor el "modo canario" de hacer política, que se aleja de la crispación existente en la política nacional.

GALVÁN: "RECONOZCA QUE USTED ESTÁ DESEANDO QUE VOX GOBIERNE"

Desde VOX, Nicasio Galván, que recordó que su partido se ha que ha querellado ante el Tribunal Supremo contra el Ángel Víctor Torres por falso testimonio en sede parlamentaria, instó a Clavijo a que reconociera que está "deseando" que gobierne el partido que lidera Santiago Abascal.

"Reconozca que usted está deseando que VOX gobierne porque sabe que haremos política. Tomaremos decisiones que ustedes y la progresía roja y azul son incapaces de tomar", apuntó para decirle a Clavijo que si quiere cambiar las cosas vote a su partido.

Al respecto, el presidente de Canarias aclaró a Galván que "ni lo desea" ni les va a votar "nunca" porque es un demócrata y sólo tiene que mirar a Argentina, a Estados Unidos o a la vulneración de los derechos de las personas para ver lo que ocurre.

"Soy un demócrata. Y creo que tenemos un problema porque cuando hay gente que es capaz de votarles a ustedes con su programa electoral es que nosotros lo hemos hecho mal. Al menos esa es la autocrítica que hacemos nosotros. Otros creo que no la hacen", concluyó Clavijo.