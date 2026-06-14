Clavijo agradece la actitud "ejemplar" del pueblo canario ante la visita del Papa León XIV

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en atención a los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido este domingo la actitud "ejemplar" del pueblo canario, que ha contribuido "al éxito" de dos jornadas "intensas" durante la visita del Papa León XIV a Canarias los pasados 11 y 12 de junio.

En un mensaje en la red social 'X', Clavijo reconoce el "gran regalo" que ha supuesto para los canarios la visita del Pontífice, especialmente para quienes han estado "en primera línea" en la atención a la emergencia migratoria que ha padecido las islas.

"Ha sido un regalo para los canarios y las canarias, especialmente para quienes han estado en primera línea atendiendo a los niños, jóvenes y adultos que llegan en cayucos a nuestras costas, para quienes los han rescatado en alta mar, llorado de rabia e impotencia por no haber podido salvarlos a todos o les han acompañado en su último final", ha dicho.

El presidente regional ha reconocido que los mensajes transmitidos por el Santo Padre en su visita a las islas han infundido "esperanza" para conseguir la "necesaria voluntad compartida" de "no convertir la huida del hambre y de la guerra en abandono e indignidad".

"Personalmente, solo tengo palabras de agradecimiento para este pueblo que, de nuevo, ha sido ejemplar y ha contribuido al éxito de dos jornadas intensas. A Su Santidad, gracias, por su empatía, afecto y generosidad", ha añadido el jefe del Ejecutivo canario.