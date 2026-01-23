Clavijo apela a la unidad en el Parlamento para defender el "irrenunciable" acervo RUP de Canarias ante la UE

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha recordado este viernes en el pleno del Parlamento de Canarias "la voluntad" del Ejecutivo regional de "escuchar y enriquecerse" para defender con una única voz ante Europa la consideración RUP de Canarias en relación con la propuesta del marco financiero plurianual europeo 2028-2034.

La Cámara regional acoge este viernes una sesión de pleno en la que se aborda una comunicación del Gobierno regional que tiene el fin de subrayar los "objetivos y prioridades" de la Comunidad Autónoma respecto al que se considera el expediente "más importante" que define las "estrategias a siete años" de la Unión Europea.

"Es importante que Canarias, y las RUP, estén bien recogidas en este Marco, y que refleje cómo estamos inmersos en ese proyecto europeo, con las debilidades estructurales que nos acompañan. También si el reciente acuerdo de Mercosur tendrá impacto, y si es así, cómo se van a compensar estas consecuencias", ha señalado.

DEFENSA DE SINGULARIDADES

Ante los diputados del Parlamento, Clavijo ha defendido el mantenimiento del "acervo que reúne la condición de Región Ultraperiférica (RUP)" porque, ha dicho, "no podemos renunciar a él". "Esas singularidades se suponían que iban a ser permanentes, y es que tenemos unas debilidades estructurales", ha señalado.

El presidente regional ha reclamado, en concreto, la actualización de la ficha POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad), que "no se actualiza desde 2013", con 3.752 millones de euros. Y en las políticas de cohesión, ha propuesto una ratio de "40 euros por habitante", un cambio que supondría un ascenso a 773 millones de euros para los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y Fondo Social Europeo Plus.

Además, en relación a las líneas de compensación al sector pesquero, el presidente regional ha propuesto ascender la inversión hasta los 101 millones de euros (frente a los 88 millones actuales). Además, defiende adoptar "normas específicas" relativas a la confinanzación de proyectos de las regiones ultraperiféricas.

EN BÚSQUEDA DEL ACUERDO

"Queremos que se garantice, normativamente, la obligatoriedad de que los Estados miembros de los planes nacionales pongan políticas específicas dotadas para la RUB. Tiene que ser obligatorio, no lo podemos dejar a la voluntad del gobierno de turno del país", ha argumentado el presidente regional, que también ha insistido en incrementar "atención y fondos" para las regiones ultraperiféricas, especialmente ante la realidad migratoria.

Y en materia de acción exterior y planes de cooperación, Clavijo ha planteado, además, una Europa que "tenga en cuenta" el papel de Canarias como "plataforma de cooperación" con el África Occidental, algo "fundamental" para poder ayudar a desarrollar el continente africano, porque, "evidentemente, Europa tiene responsabilidades en el desarrollo de ese continente y sería un elemento fundamental para que los flujos migratorios disminuyesen".

"El Gobierno viene a este Parlamento con la voluntad de escuchar, de enriquecer, y de sacar un acuerdo", ha señalado Clavijo, que ha defendido consolidar "una voz fuerte" en Canarias que traslade al Gobierno de España sus necesidades para que, en el próximo Consejo de Europa, tengan "un eco positivo" y se defiendan a las Islas.