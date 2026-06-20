Clavijo asegura la continuidad de los proyectos de cooperación de Canarias en Uruguay

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su visita a Uruguay - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado la continuidad de los proyectos de cooperación en materia sociosanitaria y de protección del patrimonio que el Ejecutivo autonómico impulsa en Uruguay.

Según ha informado el Gobierno regional, durante la visita oficial que está realizando en el país sudamericano, el canario ha visitado el Museo de Historia, Cultura e Identidad Canaria, un centro inaugurado el año pasado con financiación del Gobierno insular, y ha reafirmado el compromiso de las islas con la diáspora en el país sudamericano.

Al respecto, la Viceconsejería de Acción Exterior ha financiado durante esta legislatura seis proyectos de cooperación internacional en Uruguay con una inversión total de 357.895 euros.

Estas iniciativas, ejecutadas por organizaciones del tercer sector, abarcan desde cursos de formación dual y atención sociosanitaria hasta la mejora de infraestructuras, el apoyo empresarial a mujeres y la prevención de la violencia machista.

Clavijo ha anunciado al intendente de Canelones, Francisco Legnani, la participación canaria en el proyecto del 'Centro Comunitario Cultural Islas Canarias' en el municipio de Barros para fortalecer el tejido social y difundir la identidad cultural.

HOMENAJE AL PADRE DE LA PATRIA URUGUAYA

Además, el presidente ha compartido un encuentro con el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, en la localidad de Sauces para homenajear el natalicio del general José Gervasio Artigas, considerado el padre de la patria uruguaya y nieto de una emigrante canaria.

Durante este acto, Orsi ha manifestado su vinculación familiar con el municipio lanzaroteño de Teguise, lo que constata los profundos lazos históricos entre ambos territorios. En este marco, ambas administraciones han firmado un nuevo Memorándum de Entendimiento que actualiza el acuerdo vigente desde el año 2002.

La agenda oficial ha incluido la preparación de los actos conmemorativos del próximo mes de noviembre, cuando se cumplirán 300 años de la fundación de Montevideo por familias isleñas, un hito que se celebrará con más de 30 actividades.

Por último, el viaje del presidente de Canarias ha concluido con una ofrenda floral ante el monolito en memoria de los canarios fundadores de la capital uruguaya, consolidando la relación con el departamento de Canelones, donde la huella de la emigración canaria es especialmente profunda y sus habitantes son conocidos coloquialmente como "canarios".