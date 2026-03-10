Clavijo asegura que hará "todo lo posible" para que Vox "nunca" gobierne en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este martes al portavoz de Vox, Nicasio Galván, por usar el "manual" de su y "repetirlo sistemáticamente", tal y como ocurre en otras comunidades autónomas, al tiempo que ha defendido su carácter de "demócrata" pues aunque hará "todo lo posible" para que "nunca" gobiernen en el archipiélago, sí que está a favor de que "se puedan presentar en libertad".

En la primera jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha cerrado la puerta al desarrollo de la energía nuclear y la extracción de tierras raras en Canarias, ha defendido la colaboración público-privada y afeado a Vox que se instale en un "dogmatismo" que no aplica porque salen de los gobiernos.

"No vamos a permitir que se lleven las riquezas y destrocen el paisaje de nuestras islas. Un no es un no, no siga insistiendo", ha reprochado a Galván.

Ha dicho que las tesis migratorias de Vox "no son respetuosas" con los derechos humanos pues "machacan a los más débiles" y se les "condena" a la marginalidad y la economía sumergida cuando muchos movimientos migratorios vienen marcados por el cambio climático.

"Tanto que hablan de los valores cristianos, escuchen a su Santidad el Papa, que se dan golpes de pecho, escuchen al anterior Papa Francisco y escuchen a León XIV, a ver qué opinan sobre la atención a los más vulnerables y a los más débiles", ha señalado.

Tal y como ocurrió hace meses, ha vuelto a llamar "fascista" al presidente de Vox, Santiago Abascal, cuando pidió "hundir" el barco de Open Arms.

Clavijo se ha mostrado también defensor del "país-nación" de Canarias y de que los canarios también son los que "deciden vivir aquí", y ha reivindicado el AIEM para que los industriales puedan "competir en igualdad".

En ese sentido, ha planteado a Galván si en coherencia le va a pedir al presidente Donald Trump que no ponga aranceles y si está en contra de la guerra en Oriente Medio y le ha cuestionado qué hará si su partido le obliga a "elegir" entre el plátano de Canarias o la naranja de Valencia.

Ha reconocido que hay "frustración" en la sociedad con el sistema político porque es "imperfecto" pero cree que "es el mejor" para el gobierno de los pueblos.