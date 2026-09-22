Clavijo asegura que la nueva estrategia de la UE para las RUP quedará en "buenas palabras" sin ficha financiera

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado los "avances significativos" que recoge la nueva estrategia de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas (RUP), aprobada por la Comisión Europea el pasado 10 de septiembre, aunque ha asegurado que si no cuenta con una ficha financiera específica puede quedarse en "buenas palabras".

Así lo ha señalado este martes en respuesta a dos preguntas parlamentarias de los diputados de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, y de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, sobre las oportunidades que representa para Canarias la nueva estrategia europea para las regiones ultraperiféricas.

Clavijo ha considerado que, desde el punto de vista de la negociación en el seno de la Comisión Europea, hay que valorar "positivamente" la estrategia, ya que se han producido "avances significativos".

No obstante, ha lamentado que Canarias no haya formado parte de la negociación junto al Gobierno de España y ha apuntado que Francia "ha ido mucho más allá" en este proceso, por lo que las RUP francesas parten, a su juicio, de una posición más favorable que las españolas.

LE GUSTARÍA TRABAJAR "MÁS ESTRECHAMENTE" CON EL ESTADO

Aquí, el presidente ha hecho especial hincapié en que le gustaría poder trabajar "más estrechamente" con el Gobierno de España en un asunto en el a Canarias "le va la vida".

En este punto, ha recorado que la Unión Europea se relaciona con los Estados miembros y que "en muchas ocasiones la relación que estamos teniendo con el Gobierno de España es meramente de correspondencia".

"Y nos gustaría --continuó--, porque nos va la vida de nuestros sectores económicos, principalmente el del campo pero también la convergencia con las medias europeas, poder trabajar estrechamente [con el Estado] en cuanto a la financiación".

En este sentido, ha destacado que la nueva estrategia contempla que las RUP sean consideradas una oportunidad para la Unión Europea por su ubicación geográfica y que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE se aplique "en todas las políticas europeas", advirtiendo de que "si detrás de eso no hay una ficha financiera" todo puede quedar en "buenas palabras".

SEÑALES POSITIVAS SOBRE UN POSIBLE AUMENTO DE FINANCIACIÓN

Al respecto, ha indicado que existen señales positivas sobre un posible incremento de la financiación destinada a las RUP y ha defendido que estos recursos mantengan una asignación diferenciada frente a la tendencia a centralizar fondos en los Estados miembros.

Para Clavijo, mantener una ficha específica permitiría proteger instrumentos como la política agraria, el POSEI y los fondos de cohesión, evitando al mismo tiempo que los recursos destinados a Canarias puedan quedar sometidos a una competencia directa con otros territorios españoles.

"Estamos en un momento crítico", ha destacado para señalar que Canarias se encuentra ante un escenario en el que puede lograr ocho años de estabilidad y de fondos europeos para seguir avanzando o, si las condiciones no son favorables, afrontar un escenario diferente para las regiones ultraperiféricas.

CURBELO (ASG): EL RETO ES QUE SE TRADUZCA EN FINANCIACIÓN

Desde Agrupación Socialista Gomera (ASG), su portavoz, Casimiro Curbelo, ha considerado que el principal reto del archipiélago en la nueva estrategia de la UE para las RUP será que se traduzca en una financiación acorde con las necesidades del archipiélago.

Por ello, ha señalado que, hasta ahora, la condición de región ultraperiférica y la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea han permitido atender la situación de Canarias derivada de su lejanía, insularidad y fragmentación territorial, con medidas relacionadas con el transporte, el sector primario, el POSEI, la energía, el agua o la vivienda.

También ha opinado que la nueva estrategia supone un cambio de perspectiva al plantear que las RUP puedan convertirse en "una plataforma" y en un espacio estratégico para Europa y África.

"Ahora hay una nueva estrategia", dijo para defender que el elemento determinante será el próximo marco financiero de la Unión Europea y que tenga en cuenta "la realidad económica" que requieren las regiones ultraperiféricas.

BARRAGÁN (CC), PREOCUPADO POR EL MARCO FINANCIERO Y LOS TIEMPOS

Finalmente, el diputado de CC, José Miguel Barragán, ha mostrado su preocupación por el marco financiero y por la agenda que tiene en estos momentos la Unión Europea, que quiere "tener una propuesta cerrada el 31 de diciembre del año 2026".

"Aparte de ser RUP, se quiere reforzar todo el papel que tienen en torno a la Europa exterior. Pero a mí me preocupa muchísimo una cosa, que es el marco financiero", ha explicado.

Barragán se refirió aquí a elementos que para Canarias deberían estar incluidos en la ficha financiera como el POSEI, las ayudas para la pesca, el tema fiscal, o la inmigración, "que no tiene ficha financiera y que no sabemos cómo normativamente se va a dar encaje".