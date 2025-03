Clavijo avisa de que el "caos" internacional afectará a Canarias "más pronto que tarde" y reclama unidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este martes de que el "caos" internacional derivado de las guerras en Ucrania y Gaza y las políticas del Gobierno de Trump tendrán "consecuencias" en Canarias "más pronto que tarde" por lo que ha reclamado "unidad" al Parlamento para afrontar los nuevos tiempos.

En un discurso pronunciado en la primera jornada del 'Debate sobre el estado de la Nacionalidad Canaria' ha comentado que es "responsabilidad" del Ejecutivo "preparar" a las islas para "mitigar" los efectos de una posible crisis y garantizar el bienestar y la estabilidad en el archipiélago.

Clavijo ha incidido en que Canarias solo avanza "desde la unidad" y además hay que hacerlo e "preservando" la identidad, la forma de vivir y el territorio.

"Sin olvidarnos de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde queremos ir como sociedad, porque los grandes cambios y retos los debemos afrontar como sociedad, como ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia, y hacerlo con el objetivo común de construir un país canario de oportunidad, igualdad y respeto para las canarios y canarias", ha detallado.

Ha apuntado que este proceso hay que hacerlo "sin temor a ceder para avanzar", y reivindicando el "modo canario" de trabajar con las mesas de expertos para abordar el reto demográfico, con acciones que cuentan con más de 700 millones de presupuesto.

El presidente ha dejado claro que no hay que tener miedo a abrir debates complejos y "tomar decisiones por muy dolorosas que sean", porque esa es la responsabilidad del Gobierno.

"Vivimos un momento clave de nuestra generación. Si con este contexto que todos observamos y seguimos con preocupación no nos conjuramos como sociedad para luchar y decidir qué futuro queremos para esta tierra, estamos abocados al fracaso", ha agregado.

En estos momento, ha apuntado, se trata de "ganar el futuro". "Y no podemos ganar ese futuro si no partimos de un análisis realista, por muy duro que sea, de nuestra situación no solo económica sino también social", ha indicado.