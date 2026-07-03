Clavijo avisa de que el centro de vulcanología se está "descafeinando" y que "el tiempo se acaba"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este viernes de que el proceso de creación del Centro Nacional de Vulcanología previsto de forma conjunta en La Palma y Tenerife se está "descafeinando".

En declaraciones a los periodistas ha indicado además que "el tiempo se acaba" porque si el centro no está "constituido y formalizado" antes de final de año "se perderían los recursos económicos" por lo que hay mucha "inseguridad" y hay temor a que el proyecto "quede en el aire".

"Yo entiendo perfectamente la molestia y el enfado del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que ha servido también como un elemento catalizador para activarnos todos, ponernos las pilas y dejarlo aclarado", ha indicado.

El presidente ha admitido que "la situación de inestabilidad" que hay en el Gobierno central y la política nacional no ayuda y por ello entiende "con toda la razón del mundo" que los dos cabildos y su propio Gobierno alcen la voz.

Ha apuntado que ayer jueves habló con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que coincidió en que el convenio que se ofrecía a Canarias "no hacía justicia" y "no hacía referencia" a lo acordado en la resolución inicial.

En esa línea ha apuntado que Canarias tiene otros institutos como el IAC o el de Enfermedades Tropicales, un "modelo" que quieren replicar con el Centro Nacional de Vulcanología y que no es el que ha ofrecido el Gobierno central.

Ha valorado que Torres se haya comprometido a "revisar" el informe y que la próxima semana haya una conversación telefónica o una reunión.