Clavijo busca en Irlanda el apoyo de la Presidencia de la UE a las RUP y limitar la compra de vivienda para extranjeros

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá una intensa agenda de trabajo de tres días en Dublín para recabar el apoyo de Irlanda en la negociación de los expedientes europeos claves para el archipiélago.

El objetivo es fortalecer el núcleo de aliados RUP en meses que serán cruciales para sus intereses en Bruselas y en los que Irlanda ejerce un importante papel al presidir el Consejo de la UE durante este segundo semestre de 2026, ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Entre los asuntos a tratar, el titular del Gobierno canario buscará el apoyo de Dublín a la continuidad de los fondos RUP en el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE.

Irlanda ha fijado entre las prioridades de su presidencia la negociación del próximo presupuesto europeo 2028-2034, una circunstancia que Clavijo quiere aprovechar para lograr su respaldo a las demandas de las regiones ultraperiféricas.

El presidente trasladará a altos cargos del Ejecutivo irlandés la importancia de que las RUP sigan contando con un paquete de fondos específicos al amparo del artículo 349 del Tratado europeo.

El borrador que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa propone la renacionalización de las ayudas, lo que implica que los recursos para los nueve territorios más alejados de la UE quedarían a expensas de lo que decidan sus Estados.

Para impedirlo, Canarias lidera una ofensiva de las nueve regiones ultraperiféricas que se ha visto fortalecida con la presentación, el pasado 10 de septiembre, de la una nueva Estrategia RUP diseñada por el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.

Clavijo persigue sumar a Irlanda a esta ofensiva y contar con su apoyo desde la presidencia del Consejo de la UE en esta negociación como parte importante de la política de Cohesión que defiende Dublín.

Así se lo solicitará al secretario de Estado irlandés de Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne, durante una reunión prevista para este martes en la que estará acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero.

La participación de Quintero en la delegación canaria persigue sensibilizar de forma especial al Gobierno irlandés sobre la importancia para el archipiélago de la continuidad del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) de la UE.

Estos fondos, vitales para el sector primario canario, "corren peligro" si el próximo Marco Financiero Plurianual elimina las partidas específicas para las RUP, resaltan desde el Ejecutivo.

Además de estos temas, el presidente de Canarias expondrá al secretario de Estado irlandés la oportunidad de reforzar el diálogo entre Canarias e Irlanda en torno a cuestiones que afectan de manera directa al futuro de ambos territorios.

En concreto, el presidente invitará a Byrne a estrechar los lazos de colaboración ya existentes en cuestiones como la cohesión de la UE, la transición energética, la economía azul, la innovación y las relaciones con los países vecinos desde una perspectiva común.

VIVIENDA, PRIORIDAD COMPARTIDA

La agenda de trabajo de Fernando Clavijo y de la delegación del Gobierno autonómico que lo acompaña en la capital irlandesa incluye asimismo una reunión con el secretario de Estado de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio, John Cummis.

El objetivo central de este encuentro es poner en común las medidas adoptadas en Canarias y en Irlanda para afrontar un reto prioritario compartido: el acceso a la vivienda.

En el caso del archipiélago, el presidente informará a Cummis de la estrategia seguida en Bruselas para lograr límites a la compra de segundas viviendas en Canarias por parte de foráneos.

El borrador de Ley Europea de Vivienda Asequible que Bruselas ha puesto sobre la mesa ya permite que los territorios tensionados puedan adoptar medidas para proteger el acceso a la vivienda de la población residente y Clavijo buscará el respaldo del Gobierno de Dublín a que esta vía pueda ser aprovechada por el archipiélago.

Irlanda puede ser un aliado importante para Canarias en esta materia. De hecho, el país sufre --especialmente en Dublín y su área metropolitana-- un fuerte crecimiento de la demanda de viviendas y las dificultades para incrementar suficientemente la oferta han situado el acceso a la vivienda entre las principales prioridades de su política pública.

LAZOS SECTORIALES

Junto con estas dos reuniones del máximo nivel, la delegación del Gobierno canario mantendrá encuentros de trabajo sectoriales.

Así el consejero de Agricultura y el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, se reunirán con el director del Instituto Marino, Glenn Nolan, y con la directora de Programas Internacionales de este organismo irlandés, Fiona Grant.

Navay Quintero y el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, también tiene previsto un encuentro con el director de la Autoridad para el Desarrollo de la Producción Agraria y la Alimentación de Irlanda, Frank ÓMara.

El miércoles el jefe del Gobierno canario se reunirá en el director del OILEÁN (Iniciativa de apoyo a la participación de islas en foros de la ONU en materia de medio ambiente, océanos y desarrollo sostenible), Adam O'Ceallaigh.

Clavijo mantendrá además una reunión este mismo lunes por la tarde con la embajadora de España en Irlanda, María Teresa Lizaranzu, para informarle de sus reuniones con altos cargos del país y sobre la estrategia de Canarias para estrechar lazos institucionales, económicos y sociales con el gobierno de Dublín.

La misión institucional del Gobierno de Canarias en Irlanda se enmarca en la estrategia diseñada en defensa del estatus RUP y de la continuidad de los fondos europeos específicos.

Como parte de esta estrategia, Fernando Clavijo ha solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que lidere la convocatoria de una Cumbre RUP con Francia y Portugal aprovechando la celebración en octubre del Consejo.

Además, a principios de noviembre participará en Guadalupe en la Cumbre de Presidentes RUP, una cita en la que mantendrá un encuentro bilateral con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea.

Raffaele Fitto también ha anunciado su visita a Canarias el 3 de diciembre.