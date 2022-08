Clavijo califica de "traición" la actitud de Torres frente a Sánchez: "No es digno de un presidente de Canarias"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional de Coalición Canaria y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, ha calificado de "traición" la actitud de Ángel Víctor Torres frente a Pedro Sánchez: "No es digno de un presidente de Canarias que da por bueno, asiente y aplaude cuando se le niegan derechos a sus ciudadanos", aseguró.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios a raíz del encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuvieron ayer en la isla de Lanzarote, y en relación a la negativa de Pedro Sánchez a subir la bonificación al 100% del transporte en guagua y en tranvía en las islas.

Para Clavijo, "fue bochornoso e inaceptable que Torres, que estaba en esa reunión en calidad de presidente de Canarias y no de miembro del Partido Socialista, no haya tomado la palabra inmediatamente para aclararle a Sánchez que el descuento de residente no es un privilegio".

El dirigente nacionalista quiso recordar que se trata de "un derecho recogido en el fuero canario y, por tanto, no puede ser una excusa para no aplicar en Canarias el 100% de descuento de las guaguas, de la misma forma que en Península y Baleares se va a bonificar el 100% los desplazamientos en tren de cercanías y media distancia". "No sé qué es peor, si que un presidente de España utilice el fuero en nuestra contra o que un presidente de Canarias lo permita", añadió.

Fernando Clavijo recordó a Torres que es "el presidente de Canarias y, después, es miembro de la ejecutiva del PSOE", por lo que "su deber está en defender los intereses de los canarios, no los de su partido político".

En el mismo sentido, señaló que las declaraciones del presidente de Canarias pidiendo a los cabildos y ayuntamientos que "arrimen el hombro" para costear la gratuidad total de las guaguas "es un intento infantil y patético de justificar lo injustificable, como es el hecho de que a partir del 1 de septiembre los canarios somos ciudadanos de segunda con respecto a los ciudadanos de la Península y Baleares, que sí podrán desplazarse gratis en tren". "No se puede exigir a los ayuntamientos y cabildos canarios que paguen por lo que el Gobierno del Estado regala en la Península", apostilló.

El líder nacionalista calificó de "vergonzoso" ver a Torres "asentir mientras Pedro Sánchez justificaba que Canarias no tiene los mismos derechos que los ciudadanos del resto de territorios". "Ese comportamiento no es digno de un presidente de Canarias; lamento ser tan duro; pero ayer lo que vimos fue completamente vergonzoso; no estaba asintiendo un miembro del PSOE; estaba dándole la razón en nombre de todos los canarios y eso sí que no se puede tolerar", afirmó Clavijo.

Adelantó que Coalición Canaria llevará al Parlamento canario una PNL para exigir que se cumpla con Canarias en las mismas condiciones que con el resto de territorios partiendo de la base de que en Canarias no hay trenes y que las guaguas son "nuestros trenes". "Veremos ahí si el PSOE en Canarias defiende por fin a las islas y no a su partido" y adelantó también que se plantearán también acciones en el Congreso y en el Senado.