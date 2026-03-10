Clavijo confía en limitar la venta de vivienda a extranjeros en Canarias aunque augura una "batalla dura"

Debate.- Clavijo admite el "enfriamiento" turístico y avala que las islas se preparen para los "nuevos tiempos" - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este martes confiado en que se logrará poner "límites" a la compra de vivienda por parte de extranjeros en el archipiélago sin obviar que será una "batalla dura".

En la apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha indicado que se ha contratado un despacho jurídico a través de las consejerías de Vivienda y Hacienda para poder poner sobre la mesa una norma que permita "limitar" la compra. "No podemos seguir creciendo a 20.000 ciudadanos al año en estas islas", ha agregado.

Ha insistido en que "no es fácil" pero ha subrayado que no quieren "vender recetas milagrosas" ni decir que van a arreglar el problema de la vivienda en cuatro años," eso es mentira y quien lo diga miente".

No obstante, ha defendido que hay un "cambio de tendencia" gracias a la nueva normativa emanada desde el Gobierno y que permite que se estén construyendo en Canarias "más viviendas" ahora que desde el año 2008 cuando explotó la crisis de las hipotecas "se cayó el sector de la construcción al mínimo".

Clavijo ha comentado que Canarias necesitaría en torno a 15.000 viviendas al año para satisfacer la demanda y se va rondar las 6.000 o 7.000.

"Insisto, la tendencia ha cambiado, el sector está caminando y el sector de la construcción, sin consumir más suelo porque se puede rehabilitar, va a ser un elemento fundamental también para sostener el crecimiento económico que necesitamos para seguir generando empleo", ha indicado.