Clavijo, confiado en que la conferencia de vivienda de la UE aborde la limitación de compra para extranjeros

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado confiado este miércoles en que la conferencia de vivienda de la Unión Europea (UE) que ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aborde la limitación de compra para extranjeros que promueve el Gobierno de Canarias.

"Desde la bancada de la oposición nos decían que era una locura cuando lo dijimos nosotros y el propio gobierno de España ha asumido el argumento de Canarias en la estrategia de las RUP", ha indicado en la sesión de control a pregunta del Grupio Mixto.

El presidente ve "oportuno" que la UE abra el debate porque es un asunto de "máxima preocupación para la ciudadanía y afecta más a los jóvenes que han estudiado, se han formado, tienen trabajo y no pueden salir de la casa de sus padres, incapaces de pagar un alquiler o comprar una casa".

Además ha defendido la "estrategia" de su Ejecutivo para mejorar el acceso a la vivienda con varios decretos que favorecen la construcción, la materialización de la RIC para fomentar el alquiler asequible y la modificación de la ley de bases de régimen local, en connivencia con los ayuntamientos, para fijar criterios de acceso.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha indicado que Canarias siempre ocupa los primeros puestos en compraventa de vivienda por parte de extranjeros, con casi el 30% de las operaciones en el segundo trimestre del año.

"Estamos expulsando a los canarios de su tierra porque los que vienen de fuera tienen mayor poder adquisitivo", subrayando que además ese es el modelo de "negocio" que buscan los promotores.