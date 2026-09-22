Clavijo cree que Canarias está dando un "ejemplo de humanidad" en gestión migratoria y reprocha a VOX su postura

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este martes que el archipiélago está dando un "ejemplo de humanidad" en gestión migratoria, mientras ha reprochado a VOX su postura en esta materia después de criticar su posición cuando las islas necesitaban trasladar menores migrantes a península.

Así ha respondido el jefe del Ejecutivo canario al diputado del Grupo Parlamentario VOX Nicasio Galván, que preguntaba en la sesión de control a Clavijo si tenía conocimiento de la alerta remitida por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre el riesgo de reactivación de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias el 31 de julio.

Si bien Galván ha cuestionado durante la sesión de control a presidente canario "cuántas falsas promesas más va a aguantar" Canarias para romper "todo tipo de negociación" con el PSOE, a lo que Clavijo ha matizado que mientras VOX le pide esto, están en ocho municipios de España "haciendo alcaldes" al Partido Socialista.

En este sentido, Clavijo ha defendido que su ejecutivo va a negociar "con quien esté en el Gobierno de España" para "conseguir cosas para Canarias", matizando que "ojalá" pudiera "quitar y poner gobierno" porque, apuntilló, al archipiélago "le iría mejor".

De todas formas, ha recalcado que "siempre" van a mantener un "respeto institucional con quien esté en las instituciones", para agregar seguidamente que en la parte que les corresponde al Gobierno canario en cuanto a gestionar el fenómeno migratorio, ha considerado que "Canarias, su población, y la isla de El Hierro, está dando un ejemplo de humanidad, de respeto a los derechos humanos, de compromiso y de solidaridad".

Sin embargo, reprochó a Galván que su formación cuando Canarias necesitaba "sacar a miles de menores migrantes, porque había 6.500" en el archipiélago, y "no" se podía garantizar una atención "digna cumpliendo los derechos de la infancia", lo que hizo VOX fue "romper cinco gobiernos en España", cuestión que Clavijo apuntó "no es ni humano, ni serio, ni decente", apuntillando que desde el Gobierno canario se va a "seguir trabajando por el interés general" de las islas.

Por su parte, el diputado de VOX Nicasio Galván se ha defendido asegurando que esos pactos se rompieron "porque se incumplieron", cuestión que indicó debería hacer el presidente canario "con el PSOE si de repente tuviera dignidad".

Galván ha aprovechado su intervención para criticar la gestión migratoria por parte del Gobierno de España tras la llegada masiva de personas a Ceuta a finales de julio, indicando que su "medida estrella" se ha basado en establecer "un mando único", poniendo al frente del mismo al ministro Ángel Víctor Torres, a quien se ha referido como el "de las mascarillas" y el que "mintió aquí al lado".