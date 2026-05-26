Clavijo cree que el Gobierno central cumple la 'agenda canaria' en un 65% y cifra la deuda en 340 millones

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el Gobierno central cumple "razonablemente bien" con la 'agenda canaria', que ha cifrado en un 65%, al tiempo que sitúa la deuda con las islas por la falta de Presupuestos Generales del estado (PGE) en 340 millones.

En respuesta a preguntas de Vox y PP en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha valorado los cumplimientos en torno a la gratuidad del transporte público, los fondos para la pobreza, el plan de empleo especial de La Palma o el convenio de obras hidráulicas.

Clavijo se ha mostrado "asombrado" con lo que "sale" del 'caso Plus Ultra' y la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y coincide con Vox en el "reproche" a su actuación pero ha dejado claro que "no hay un incumplimiento total" de la 'agenda canaria'.

Ha destacado que su Gobierno ha bajado los impuestos, ha logrado un "récord de empleo" y en estabilidad laboral y se ha reducido la pobreza y la marginalidad, si bien los datos son "insuficientes".

Ha subrayado que la inmigración no se va a terminar porque es "inherente" al ser humano y ha defendido una "política seria y rigurosa" y "no mandar a la Armada" a parar los cayucos, como han planteado desde Vox, a quien ha afeado su apoyo al pacto migratorio europeo que implica que "los países ricos paguen para no quedarse con migrantes".

El presidente ha vuelto a defender la necesidad de que se apruebe el 'Decreto Canarias' porque "blinda derechos" y podría permitir al Gobierno canario acudir a los tribunales pues quedan pendientes este año asuntos como planes de empleo, fondos de pobreza, el Posei adicional o infraestructuras turísticas y educativas. "Queremos acelerar ante el deterioro del país", ha explicado.

Ha resaltado también que le "preocupa" que al no actualizarse las entregas a cuenta ha un "agujero" de 1.250 millones de liquidez y si finalmente se "mezcla" el REF con la financiación autonómica "pueden suponer 2.500 millones".

"El panorama no es muy halagüeño", ha indicado, si se añade el nuevo marco financiero europeo o los mercados de derechos de emisión, de los que espera un posicionamiento claro del Gobierno central.

"Trabajamos con rigor y el interés general, hubiera sido más positivo trabajar en tiempo y forma pero no podemos bajar los brazos", ha explicado.

VOX AFEA QUE NO SE BAJE EL IGIC

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha reprochado al Gobierno central la falta de apoyo a Canarias en la crisis del hantavirus y la gestión de la inmigración y ha cuestionado a Clavijo que su partido apoyara la investidura de Pedro Sánchez y un PSOE asociado a "Zapatero coleccionista de joyas", al exministro de Transportes José Luis Ábalos que "repartía cromos de mujeres" o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres que "mintió" al Parlamento con el 'caso mascarillas'.

"Es indignante", ha detallado, pero "peor" incluso es no cumplir la "promesa" de bajar el IGIC o no construir vivienda pública ni nuevas plazas sociosanitarias.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha insistido en los "incumplimientos financieros" del Gobierno central, que se caracteriza por "anunciar mucho y cumplir más bien poco", especialmente en carreteras, dependencia, transporte y saneamiento. "Hablamos de dinero comprometido y no ha llegado", ha destacado.

Ha ironizado con el sonido de los grillos cuando llegan a Canarias los ministros, se hacen un "selfie" y dan una rueda de prensa con un "gran titular", y entiende que ahora "están más preocupados por el PSOE y los escándalos que por cumplir con Canarias" pues muchos están "ocupados" por si "salen" en los informes del 'caso Plus Ultra'.

En esa línea ha señalado que "Moncloa está rodeada" de personas como Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama, 'Tito Berni' y "la guinda", el expresidente Zapatero.