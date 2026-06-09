Clavijo cree que el Gobierno desvía la atención al anunciar los PGE y se enfoca en cerrar el decreto canario

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el anuncio del Ejecutivo central de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es una "desviación de la atención" ya que ni se ha abierto la negociación y es "incapaz de aprobar nada" en el Congreso.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que es una "mala noticia" que no haya PGE y por ello se aferra a lograr el "apoyo" para sacar adelante el 'Decreto Canarias'.

En esa línea ha indicado que siguen a la espera de la reunión solicitada al ministro de Hacienda, Arcadi España, para impulsar el cumplimiento de la 'Agenda Canaria' y sellar el decreto ya que la ausencia de presupuestos "paraliza" inversiones, "dificulta" las transferencias e impide una "gestión eficiente" de los servicios, afeando al Gobierno que anuncie "como un regalo" las entregas a cuenta.

Ha advertido también de los problemas para cerrar los convenios de infraestructuras educativas e hidráulicas, los planes de pobreza y empleo o el agotamiento de los créditos del convenio de carreteras, con riesgo de que pueden caducar las declaraciones de impacto ambiental en productos pendientes de licitar.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha cargado contra "el show del anuncio de cada año" sobre los PGE y que continúan con una "gran cortina de humo" de "supuestas negociaciones" cuando "nadie los ha visto" y después desaparecen cuando tienen que llegar al Congreso.

Toledo ha comentado que "nadie les cree" --en referencia al Gobierno-- y afirmado que los anuncios de presentación de los PGE son "cuentos que sirvan para intentar dormir a un Estado" y "tapar escándalos".