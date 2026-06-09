Clavijo defiende que las zonas tensionadas no servirán de "de nada" sin derogar la Ley estatal de Vivienda

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes la derogación la Ley estatal de Vivienda, una normativa que hasta ahora habría "expulsado del mercado a cientos de miles de alquileres" y "desprotegido al tenedor", mientras ha defendido la labor de un Ejecutivo regional que ha tomado decisiones y que "autorizará" aquellas peticiones municipales para la declaración como zonas tensionadas siempre que reúnan las condiciones establecidas.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista, Sebastián Franquis (PSOE), que ha compartido la "angustia" de "miles" de jóvenes que "no pueden emanciparse", y "las miles de familias que no pueden pagar el alquiler al mes" porque tienen que "aumentar cada vez más sus ingresos para hacerle frente".

"No hablamos solo de un instrumento previsto en la Ley Estatal de Vivienda, sino de una decisión política, de su decisión política. Usted eligió estar a favor y al lado, precisamente, de los que se están beneficiando de esta crisis habitacional. ¿Por qué se niega el Gobierno a declarar zonas tensionadas en Canarias?", ha señalado Franquis en relación a las peticiones realizadas por algunos ayuntamientos canarios, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria.

"¿Por qué se están ustedes condenando a miles de familias en nuestra comunidad autónoma de Canaria a pagar un incremento desproporcionado de los alquileres por negarse a actuar cuando tienen un instrumento legal que limita esos incrementos? ¿Por qué ustedes condenan a todas esas familias?", ha preguntado el socialista.

El presidente Fernando Clavijo ha afeado, por su parte, el "fracaso absoluto" en política de vivienda durante los "cuatro años" del Pacto de las Flores, el anterior Ejecutivo regional presidido por Ángel Víctor Torres, mientras ha afeado al Partido Socialista que, a nivel nacional, aún no haya derogado la actual Ley de Vivienda.

"Nosotros, en nuestros ámbitos de competencia, hemos hecho lo que hemos podido. El consejero (de Vivienda), Pablo Rodríguez, ha hecho lo que ha podido, habilitando el espacio para que los colegios profesionales y las entidades colaborativas puedan facilitar la obtención de la licencia", ha argumentado el jefe del Ejecutivo.

El presidente regional ha señalado que, para activar la construcción e incrementar la oferta, será necesario poner en marcha el silencio administrativo positivo cuando se solicita una licencia para hacer vivienda. "Ahí veremos cómo el mercado se activa, hay mucha más vivienda, incrementa la oferta y baja el precio".

En alusión a la declaración de zonas tensionadas en Canarias, y específicamente a la solicitud pública de Las Palmas de Gran Canaria, ha lamentado que lleven "hablando de ello más de un año" siendo "incapaces de presentar solicitud hasta marzo del 2026".

"Debe ser que llegan a la campaña electoral y se han puesto un poco nerviosos. Pero mire, nosotros le vamos a contestar, y si reúne las condiciones, se la autorizará", ha advertido Clavijo, que ha reiterado que será una autorización que "no servirá de nada" mientras persista la actual política estatal de vivienda.