Clavijo despide a la cónsul de Marruecos, Fatiha El Kamouri, y le agredece su apoyo a la cooperación institucional

La cónsul de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, y el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido un encuentro con la cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, con motivo de la finalización de su etapa al frente de la representación consular en las islas.

Durante la reunión, a la que también asistió el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, el presidente agradeció a El Kamouri el trabajo desarrollado durante estos años y su disposición al diálogo y la cooperación institucional, así como su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Canarias y Marruecos.

Clavijo destacó la importancia de continuar estrechando los vínculos con un país vecino y estratégico para Canarias y de seguir avanzando en espacios de colaboración de interés común, recoge una nota del Ejecutivo canario.

En este sentido, subrayó la voluntad del Gobierno de Canarias de mantener y reforzar unas relaciones basadas en el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo.

El presidente trasladó además a Fatiha El Kamouri sus "mejores deseos" ante la nueva etapa que inicia y agradeció la relación institucional mantenida durante su etapa en Canarias.