Clavijo destaca la labor social del Centro de Adultos Hermano Pedro: "Es un ejemplo de todo lo bueno"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, ha expresado hoy miércoles su reconocimiento y apoyo, así como el del Gobierno canario, a la labor social que se desarrolla en el Centro de Adultos Hermano Pedro, ubicado en el popular barrio de Las Delicias, en Santa Cruz de Tenerife.

En una visita realizada junto a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, el presidente ha subrayado el compromiso de "situar a las personas en el centro del sistema público" y trabajar para mejorar las condiciones de vida de la población adulta.

"Hemos querido empezar esta nueva etapa de trabajo con una visita muy significativa de lo que es el compromiso de este presidente y de todo el Gobierno de Canarias" para conseguir situar a las personas en el centro del sistema, señaló Fernando Clavijo.

"Es un objetivo que compartimos con el Cabildo de Tenerife para trabajar de manera coordinada a partir del compromiso que la nueva presidenta del Cabildo tinerfeño ha llevado a la práctica cuando ha estado en otros cargos y en otras administraciones", explicó el jefe del Ejecutivo.

En ese sentido, Fernando Clavijo se refirió al Centro de Adultos Hermano Pedro como "un gran ejemplo de todo lo bueno que queremos construir en Canarias con personas que dedican su tiempo, su amor y su esfuerzo a atender a quienes más lo necesitan".

Por este motivo, abundó el presidente, "hemos querido estar aquí porque lo que no se conoce no se valora, no se aprecia, no se respeta ni se admira, y hay que poner el foco en esta maravillosa labor que desarrollan los trabajadores y las trabajadoras, de forma anónima, para construir una Canarias mejor. Porque día a día demuestran lo que es solidaridad, entrega y dedicación".

Durante su visita, Clavijo reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias para mejorar los recursos humanos y materiales necesarios para reforzar la labor social que se realiza en centros como el del barrio de Las Delicias, en Santa Cruz de Tenerife.

"Es lo bonito de una gestión que queremos poner en valor como claro ejemplo de la sociedad que queremos construir en Canarias", afirmó. "Una sociedad canaria que se preocupe más y mejor por las personas que más dificultades tienen y que también dedique su tiempo con amor, dedicación y aprecio a que otras personas que pasan por dificultades puedan ser acompañados, respetados y queridos", apostilló.