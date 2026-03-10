Clavijo dibuja un decálogo de final de legislatura: apoyo a autónomos, REF verde y vivienda para los canarios

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resumido este martes en un decálogo de compromisos los objetivos de su gobierno para lo que queda de legislatura en su discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria'.

Entre sus compromisos ha detallado la puesta en marcha del 'Programa Concilia' para los trabajadores autónomos, al igual que '+uno52', que favorecerá la primera contratación por parte de los autónomos, bonificando la cuota a la Seguridad Social cuando se contrate a una persona de 52 años o más.

Ha defendido también la presentación este año del Plan de Simplificación Administrativa para reducir la burocracia, orientar la vivienda pública "al servicio de los canarios" con más de 6.000 nuevas al final de la legislatura.

Igualmente anunció el envío al Parlamento de la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, garantizó la continuidad de la gratuidad del transporte regular de viajeros más la puesta en marcha del proyecto piloto del 'Título Único de Transporte' y un compromiso para seguir avanzando en la reducción de las ratios en educación: Infantil de 23 a 16, 18 y 20 alumnos; Primaria, de 25 a 22 alumnos y 1º y 2º ESO, de 27 a 25 alumnos.

El presidente ha valorado también la aprobación de la nueva Ley Canaria de la Ciencia, llevar la lista de espera en dependencia a una media de 180 días y diseñar un "REF verde" al servicio de la gente y del territorio, con instrumentos clave como la RIC, la ZEC, el IGIC o el AIEM destinados a rehabilitación, energías renovables, innovación y diversificación productiva.

En cuanto al reto demográfico, Clavijo asumió el compromiso de desarrollar la Estrategia Canaria aprobada a finales de 2025 y la puesta en marcha del proyecto 'Canarias de los 15 minutos', adaptando el modelo de proximidad a servicios básicos a la realidad insular.

Igualmente ha anunciado que en los próximos meses se publicarán las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSAS), una herramienta clave para ordenar el suelo agrario y proteger y promover la actividad agraria, que da seguridad a los profesionales del campo, lo mismo que la defensa del Posei.