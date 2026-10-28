Clavijo dice que ahora toca "atender la emergencia" tras el accidente y espera que la clase política "esté a la altura"

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles a raíz del accidente ferroviario en Castilla-La Mancha que ahora toca "atender la emergencia" y disponer de toda la información "y habrá tiempo después de otras cuestiones".

En declaraciones a los periodistas ha pedido que la clase política española "esté a la altura" de un accidente de estas características e insistido en poder identificar a todos los afectados porque hay familias que "tienen que estar acongojadas" si tenían familiares en esos trenes.

"De aquí un mensaje de ánimo, de apoyo y máxima colaboración en lo que podamos", ha indicado, subrayando que también están "muy atentos" en su Gobierno para ver si hay algún canario entre los heridos o fallecidos.