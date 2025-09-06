Clavijo dice que la aplicación de la ley para el reparto de menores migrantes "le viene bien hasta a la propia Baleares"

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios durante la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la conf - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que la aplicación del real decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de menores migrantes no acompañados "le viene bien hasta a la propia Baleares" porque la CCAA está a punto de entrar en contingencia migratoria.

Así lo ha afirmado este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación en La Gomera al ser preguntado por la admisión a trámite del Tribunal Supremo (TS) al recurso contencioso administrativo presentado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares contra la medida aprobada en Consejo de Ministros.

"Siempre he dicho que si cualquier CCAA siente lesionados sus derechos va a acudir a los tribunales. Por otro lado, eso no quita para que se cumpla una ley que está aprobada. La contingencia migratoria ya está decretada y se tiene que establecer el mecanismo del artículo 35 que se modificó", observó.

Clavijo indicó que una vez que el TS ha admitido a trámite el recurso tendrá que profundizar en el fondo del asunto pero, insistió, "la realidad es que la ley está en vigor y mientras está en vigor se tiene que aplicar".

"Además, creo que le viene bien que se aplique hasta a la propia Baleares porque está a punto de entrar también en contingencia migratoria y eso significa un alivio para el hacinamiento de todos los menores que están llegando a sus costas", concluyó el canario.