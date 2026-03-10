Clavijo dice que sería una "traición" no apoyar el 'decreto Canarias' ante la "tormenta" internacional

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que no aprobar el 'Decreto Canarias' sería una "traición" y una "injusticia" para el archipiélago ante la "tormenta" internacional que se avecina a raíz de la guerra en Oriente Medio.

En el discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' ha dicho que este decreto es un "escudo social y económico" porque la situación económica "se va a complicar más todavía" y las islas necesitan fortalecerse.

En esa línea ha destacado que todas las medida están incluidas en la 'Agenda Canaria', subrayando, a modo de ejemplo, la bonificación de las cuotas patronales para que la subida de sueldo no penalice a los empresarios, subir el sueldo a los funcionarios que cobran menos del 150% del salario mínimo interprofesional o complementar las pensiones no contributivas.

"Tenemos los votos y los apoyos para conseguirlo", ha señalado, en referencia a PSOE y PP, y ha alertado de que sería "imperdonable" no dotarse de nuevas herramientas para hacer frente a crecientes dificultades.

Clavijo ha destacado que "no tiene sentido" que se asuma la deuda de Cataluña y que se pueda aprobar un sistema de financiación que "posterga" a Canarias a la "última" de todas las comunidades autónomas.

Ha valorado el apoyo del Gobierno central en defensa de las RUP a través de la carta remitida por el presidente Pedro Sánchez y ha ironizado con que la "carta a los Reyes Magos" que critica la oposición llegue también a las islas y no solo a Cataluña. "Yo quiero que los Reyes Magos vengan a Canarias", ha comentado.

Ha insistido en que "Canarias no quiere privilegios, quiere instrumentos" para poder actuar "sobre lo que le afecta" y no "esperar de manera indefinida" a que "otros resuelvan sus bloqueos, sus broncas o reordenen sus prioridades".

"Canarias quiere, porque tiene derecho a ello, a ser protagonista de su propio destino", ha comentado, al tiempo que ha explicado que "cuando hay estabilidad, cuando hay presupuesto y rumbo, Canarias funciona".

Según Clavijo, es "tiempo de acuerdo, de encuentro, de negociación y de honestidad" frente al "veto, crispación o partidismos egoístas".

"El pueblo canario sabe perfectamente dónde está y dónde tiene que estar. Los hechos nos pueden sobrevenir, pero tenemos la indudable capacidad de hacerle frente y doblegarlo. Tenemos un país y seguiremos trabajando para mejorarlo y adaptarlo a las circunstancias. Porque el futuro no espera, el futuro se construye, y Canarias ha decidido y quiere construirlo por sí misma", ha señalado.