Clavijo dice que los servicios públicos "mejoran" en Canarias pese a que el Estado "estrangula financieramente"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que el Estado está "estrangulando financieramente" a Canarias, dado que está "encorsetada" por la regla de gasto y consta del "menor margen de endeudamiento del país", cuya flexibilización permitiría usar el superávit en la mejora de los servicios públicos.

Así lo ha señalado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de NC-BC, Luis Campos, sobre si considera satisfactoria la gestión que hace el Gobierno de los servicios públicos, cuestión frente a la que Clavijo ha presumido de avances y mejoras durante su legislatura.

"Canarias no va bien. En un momento de crecimiento, récord de ingresos, y en llegada de turistas, con generación de riqueza concentrada tan solo en unos pocos, precisamente por su política fiscal (en alusión al presidente canario Fernando Clavijo), está el claro deterioro de los servicios públicos de esta tierra", ha advertido Luis Campos, que ha acusado "de incompetente" al Gobierno.

Campos ha recordado la "incompetencia" de un Gobierno que en los próximos días se enfrentará a una huelga de los profesionales de la Radio Televisión Canaria, y a la vigente en el personal del transporte sanitario, así como a la del personal médico, mientras las universidades públicas -- a las que se habría "estrangulado" en su financiación-- han creado una Asociación para su defensa.

"La característica común de todo esto es que son competencias exclusivas de este Gobierno. Hablamos de un problema de incompetencia de su Gobierno. Asistimos a la incapacidad para gestionar los servicios públicos ante su claro deterioro", ha añadido el diputado.

Clavijo ha señalado, por su parte, que "Canarias está mucho mejor que como ustedes la dejaron" --en referencia al anterior Gobierno regional presidido por el socialista Ángel Víctor Torres--. Es una realidad incontestable. El resultado del Pacto de las Flores fue que los ricos eran más ricos y los pobres más pobres".

"Este Gobierno no caerá en la autocomplacencia. Seguirá trabajando por Canarias. Desde que estamos al frente, es una realidad que Educación tiene 300 millones de euos más. Es una realidad que las listas de espera han bajado, así como el tiempo medio para operar en esta tierra. Quienes nos estrangula financieramente es el Estado".

En consecuencia, Clavijo ha lamentado, asimismo, que Canarias persista "encorsetada" por la regla de gasto, con el "menor endeudamiento" del país, mientras está "pendiente" por que el se apoye un 'Decreto Canarias' que permita superar "esa barrera" y en consecuencia dotar de más recursos en sus servicios públicos.

APOYO A ISLAS NO CAPITALINAS

En el desarrollo del pleno, el presidente del Gobierno regional ha defendido la estrategia del Ejecutivo para fomentar el desarrollo económico en los municipios canarios de menor población. "La actual desigual distrubución en las islas genera problemas, problemas de cohesión social, problemas de movilidad, problemas de índole económico, y también problemas de pobreza", ha argumentado Clavijo.

En respuesta al diputado Manuel García Casañas (PP), en relación al impulso del desarrollo económico y social en municipios rurales e islas no capitalinas para luchar contra la despoblación y apoyar a las familias, Clavijo ha apelado al eslogan del Ejecutivo durante la presenta legislatura --'Islas iguales'-- para una Canarias "mejor".

"Hay una estrategia específica para el desarrollo de esos municipios (de menor población), y el punto de vista económico hay un apoyo decidido a los autonómos, de conciliación de vida laboral con personal, y en Educación, hemos trabajado en la puesta en marcha de educacion de 0 a 3 años y la mejora de los centros educativos, con una apuesta decidida por las escuelas unitarias", ha añadido Clavijo.

Casañas (PP) ha recordado, por su parte, que el desarrollo de la actividad en las islas no capitalinas "cada vez cuesta más", ya que al incremento en los costes de la cesta de la compra y del precio de la vivienda se suma el factor de la "doble insularidad". "Este Gobierno ha apoyado a estas islas, pero hay muchas cuestiones que los habitantes tenemos que asumir, como el sobrecoste de la realización de carreras universitarias por parte de estudiantes no capitalinos, una cuestión sobre la que Clavijo ha defendido la actual política universitaria de un Gobierno con las "tasas más bajas" de toda España y que impulsa las becas de movilidad para "aliviar" la carga.