Clavijo dice que la visita del Papa León XIV es "un examen de conciencia y autocrítica" para las instituciones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante un encuentro del Pontífice con las realidades de acogida a los migrantes, en el puerto de Arguineguín, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Islas Canarias (España). - Alejandro Barrosa / ACFI - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado en que la visita del Papa León XIV haya puesto sobre la mesa "los valores" humanitarios con los que se debe gestionar la atención migratoria, por lo que desea que el Santo Padre sea "escuchado" por las instituciones y su visita sea "un examen de conciencia y de autocrítica".

"En muchas ocasiones, desde la soledad, no nos hemos sentido ni atendidos ni comprendidos, ni por Europa ni por el Gobierno de España, y cuando se realizó esa visita al Papa Francisco y se empezó a gestar este viaje a Canarias, comenzaron a abrirse las puertas y a cambiar las cosas", ha recordado el presidente regional en declaraciones a la Televisión Canaria, recogidas por Europa Press, tras abandonar el Pontífice Tenerife.

En un primer balance del viaje apostólico del Santo Padre, que ha tenido su última parada en Canarias, Clavijo ha celebrado que el Papa León XIV haya puesto sobre la mesa "esos valores" con los que se tienen que atender "a los más vulnerables": "Tenemos la fe y la esperanza de que eso, hoy, que entra en vigor el nuevo Pacto de Asilo de Europa, sea escuchado por las instituciones y se reconozcan algunas cosas que no se están haciendo bien".

EL TESTIMONIO DE LA MIGRACIÓN

El presidente canario ha recordado, asimismo, los testimonios de migrantes escuchados por el Pontífice y la población en general en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) y en el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife). "Espero que las instituciones europeas, y el mundo entero, los hayan escuchado porque ese pacto migratorio que entra en vigor no garantiza que se protejan y rse espeten los derechos humanos", ha advertido.

Clavijo ha subrayado la importancia de "reflexionar" y "mejorar" a través del mensaje emitido por el Santo Padre, enfatizando, especialmente, la frase en torno a que "el mar no puede ser un cementerio sin lápidas".

"Vamos a ver si, en las próximas sesiones, en el Congreso de los Diputados, sus señorías son capaces de, al menos, hacer caso a un 10% de lo que dijo Su Santidad. Si no, esto sería un ejercicio de hipocrecía: aplaudes, te das golpes de pecho, pero diez minutos después vuelves a las andadas", ha argumentado el presidente canario.

De este modo, Clavijo se ha mostrado "convencido" de que esta visita se haya percibido como "un examen de conciencia, de autocrítica y de reflexión" y como uan oportunidad para seguir los principios marcados, "los que establece la Iglesia, así como la decencia y la moralidad": "Lo contrario sería un ejercicio de incoherencia".

SÁNCHEZ EN ARGUINEGUÍN

Preguntado por la visita del presidente del Gobierno Pedro Sánchez al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, con motivo de la visita del Papa, --tildado por él mismo como "inoportuna"--, así como por la defensa de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, de la gestión estatal en migración, Clavijo ha señalado haber "echado de menos" un poco de "autocrítica" por parte del Ejecutivo central cuando en ese mismo lugar visitado, y por cuatro meses, estuvieron hacinadas "casi 3000 personas en condiciones de ausencia de respeto a los derechos humanos".

"Y eso lo hizo este Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido el presidente regional.

Si bien el jefe del Ejecutivo canario ha defendido que hay cosas que "se hacen bien", como la labor realizada por las entidades sociales y las ONGs implicadas en la gestión migratoria, hay otras "que no", por lo que ha lamentado que el Gobierno de España "saque pecho" cuando, todo, "evidentemente, es mejorable".