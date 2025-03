Clavijo dice que Vox "no es bueno" para Canarias y le afea el uso de menores migrantes como "arma electoral"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que Vox "no es bueno" para el archipiélago por su uso "mezquino" de los menores migrantes no acompañados para convertirlos en "arma electoral" pues han llegado a "romper gobiernos autonómicos" y amenazado con no aprobar presupuestos.

En la primera jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha reprochado al portavoz parlamentario, Nicasio Galván, que utilice el "argumentario de Abascal" que se repite en el Congreso y en el Senado.

Ha dicho que no entiende la propuesta de Vox para Canarias porque mientras defiende a los trabajadores públicos y un aumento de salarios al mismo tiempo usa la "motosierra" para eliminar servicios y despedir funcionarios con un "liberalismo salvaje" inspirado en las políticas de Trump, Milei y Meloni.

Ha negado que la economía canaria esté "estancada" ya que creció al 4% el año pasado y la tasa de desempleo apenas está un punto por encima de la media nacional.

Igualmente ha dejado claro que el Gobierno canario no va a permitir las prospecciones de tierras raras en la isla de Fuerteventura porque no cuenta con el apoyo de la sociedad y las instituciones ni es un "mandado" de nadie.

Ha acusado a Vox de querer convertir a Fuerteventura "en una mina" y en el "patio de Donald Trump" para "desvalijar" sus riquezas y de rechazar la reforma del REF para que la RIC se pueda usar en la construcción de vivienda destinada al alquiler asequible.

Clavijo ha cuestionado también que Galván es un "negacionista" del cambio climático y ha aclarado que el objetivo del Gobierno canario pasa por llegar, al menos, el 58% en 2030, dado que quemar combustibles fósiles es "peor" que las renovables.

Ha vuelto a decir que los empresarios deben subir salarios a los trabajadores para mejorar la distribución de la riqueza y si eso no se produce, ha avanzado que habrá que subir impuestos para mantener el estado del bienestar.

"No es una amenaza", ha comentado, sino utilizar los mecanismos que le permite la Constitución.

El presidente canario ha incidido en las "incongruencias" de Vox en torno al alquiler vacacional y su defensa de las familias, pues se "pisotean" lo derechos de los migrantes con un discurso que alienta el "miedo".

"Me gustaría oírlo hablar de cooperación, no de amenazas, no de desplegar el ejército, no de devolverlos, no de deportarlos, no de devoluciones en caliente", ha comentado.